Cremig-feuriges Fingerfood mit Suchtpotenzial: Frischkäse-Jalapeño-Bällchen aus dem Airfryer

Eine meiner „Guilty Pleasures“ sind die Chili-Cheese-Nuggets, die es beim Fast-Food-Riesen Burger King gibt. Sie sind außen wunderbar knusprig, innen schön cremig und haben dazu noch eine angenehm würzige Schärfe. In diese kleinen Kugeln aus geschmolzenem Käse könnte ich mich einfach reinlegen. Ab sofort werde ich sie zu Hause selbst machen. Denn diese Frischkäse-Jalapeño-Bällchen aus dem Airfryer sind nicht nur ein Traum für Käseliebhaber, sondern auch der ultimative Snack für Partys, Filmabende oder als Fingerfood. Sie lassen sich wunderbar vorbereiten und in wenigen Minuten in der Heißluftfritteuse knusprig backen. Ob mit einer süß-scharfen Chilisoße, einer erfrischenden Limetten-Sour-Cream oder einfach pur – sie schmecken immer genial.

Rezept für knusprige Frischkäse-Jalapeño-Bällchen aus dem Airfryer

Heize zuerst den Airfryer vor. Währenddessen kannst du die Jalapeños klein hacken sowie den Knoblauch schälen und mithilfe einer Knoblauchpresse fein pressen. Im nächsten Schritt vermische den Frischkäse mit geriebenem Käse, Knoblauch, Jalapeños, Paprikapulver und etwas Salz und Pfeffer. Anschließend verquirlst du in einer Schüssel ein Ei und gibst jeweils etwas Mehl und Panko-Paniermehl in weitere Schüsseln.

Danach geht’s ans Formen der Frischkäse-Jalapeño-Bällchen. Am besten feuchtest du dazu deine Hände leicht an. Hast du die Bällchen geformt, kannst du sie panieren. Wende sie dazu erst im Mehl, tauche sie dann ins verquirlte Ei und wälze sie zum Schluss im Panko-Paniermehl. Abschließend brauchst du sie nur noch in den Korb deines Airfryers zu legen, sie noch mit etwas Öl zu besprühen und für circa acht bis zehn Minuten zu backen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Genieße deine Frischkäse-Jalapeño-Bällchen aus dem Airfryer, solange sie noch heiß sind.

Wenn du noch auf der Suche nach ein paar weiteren Snack-Ideen für die nächste Party bist, dann könnte auch dieses Rezept für Knoblauchbrot aus dem Airfryer etwas sein. Eine etwas gesündere Alternative zu den Frischkäse-Jalapeño-Bällchen sind zum Beispiel diese Airfryer-Brokkoli-Bites mit Knoblauch und Parmesan. Oder mach doch einfach mal selbst Kichererbsen-Chips aus der Heißluftfritteuse. Guten Appetit!