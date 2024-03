Eierspeise mit einem Hauch von Frühling: Frittata mit Ziegenkäse und Spargel

Gib die Butter in eine Pfanne und erhitze sie.

Schneide Champignons und Spargel in Stücke.

Gib erst die Pilze in die Pfanne und brate sie 2-3 Minuten und danach den Spargel, den du ebenfalls einige Minuten mit anbrätst.

Schlage die Eier zusammen mit der Milch und der Prise Salz in einer Schüssel schaumig und gieße sie über Pilze und Spargel in der Pfanne.

Schneide die Zwiebel in Scheiben und gib diese über die Eiermasse. Verteile auch den Ziegen-Frischkäse in Flocken darüber.

