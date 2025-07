Knusprig frittierte Leckerbissen, die glücklich machen

Du suchst nach einer leckeren und veganen Alternative zu traditionellem Fried Chicken? Dann Vorhang auf für knusprig frittierte Austernpilze! Saftige Pilze, umhüllt von einer würzigen Panade, die beim Reinbeißen herrlich knackt – dieses Gericht überzeugt selbst ausgesprochene Fleischliebhaber. Hier kommt das Rezept.

Frittierte Austernpilze: Rezept für veganes Fried Chicken

Eine vegane Ernährung ist längst mehr als nur eine Modeerscheinung. Immer mehr Menschen ernähren sich aus Gründen des Tierwohls ausschließlich von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Dabei wollen sie aber keineswegs auf Geschmack verzichten.

Was unser veganes Fried Chicken so besonders macht, ist die Kombination aus einfachen, aber hochwertigen Zutaten. Die Basis bilden natürlich frische Austernpilze. Mit ihrer fleischigen Textur und ihrem umami-reichen Geschmack sind sie die ideale Zutat für herzhafte Gerichte. Mit einer Panade aus Mehl, pflanzlicher Milch, Maisstärke und Gewürzen werden die frittierten Austerpilze zu einem knusprigen Highlight, von dem man nicht genug bekommen kann.

Die Zubereitung ist wirklich simpel. Zunächst mixt du eine leckere Gewürzmischung im Südstaaten-Stil zusammen, die du sowohl für den nassen Teig als auch für die trockene Panade verwendest. Anschließend bereitest du die Pilze vor, tunkst sie erst in den Teig und wälzt sie dann in der trockenen Panade. Zum Schluss frittierst du sie in reichlich Öl und servierst sie mit einer Soße deiner Wahl.

Das vegane Fried Chicken ist ein leckeres Beispiel dafür, wie man traditionelle Gerichte neu interpretieren und an die Bedürfnisse einer modernen, bewussten Ernährung anpassen kann. Es ist ein Gericht, das Spaß macht und einfach allen gut schmeckt – ganz egal, ob Fleischesser oder Veganer.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn dir das vegane Fried Chicken schmeckt, probier doch mal knusprige vegane Kichererbsen-Kroketten, saftige Blumenkohl-Wings und vegane Corn Dogs mit Hummus. Lass es dir schmecken!

Frittierte Austernpilze Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Cajun-Gewürzmischung (ergibt ca. 60–70 g): 2 TL Salz ca. 12 g

1,5 TL Thymian ca. 1 g

1,5 TL Basilikum ca. 1 g

1,5 TL Oregano ca. 1 g

1 EL Selleriesalz ca. 10 g, online z.B. hier 🛒

1 EL schwarzer Pfeffer ca. 6 g

1 EL gemahlener Senf ca. 7 g, online z.B. hier 🛒

4 EL Paprika edelsüß ca. 25 g

2 EL Knoblauchsalz ca. 15 g

1 EL gemahlener Ingwer ca. 6 g

3 EL weißer Pfeffer ca. 18 g Für den nassen Teig: 240 ml Pflanzenmilch z. B. Soja-, Hafer- oder Mandelmilch

60 g Weizenmehl Type 405

60 g Maisstärke

2 EL Cajun-Gewürzmischung Für die trockene Panade: 60 g Weizenmehl

60 g Maisstärke

2 EL Cajun-Gewürzmischung Außerdem: 500 g Austernpilze

ausreichend Öl zum Frittieren z. B. Sonnenblumen- oder Rapsöl Zubereitung Bereite die Gewürzmischung vor, indem du alle Zutaten gut in einer Schüssel vermischst. Stelle sie dann beiseite.

Rühre für den nassen Teig in einer weiteren Schüssel Milch, Mehl, Maisstärke und 2 EL der Gewürzmischung mit einem Schneebesen glatt.

Vermenge für die Panade in einer weiteren Schüssel Mehl, Maisstärke und 2 EL der Gewürzmischung.

Tauche nun die Pilze einzeln zuerst in den nassen Teig und wälze sie danach in der trockenen Panade, bis sie vollständig ummantelt sind.

Erhitze das Öl in einem Topf auf 175 °C.

Gib die panierten Pilze vorsichtig ins heiße Öl und frittiere sie je Seite 3–4 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Lass sie dann auf Küchenpapier abtropfen.

Serviere die frittierten Austernpilze mit einer Soße deiner Wahl, z.B. einer veganen Sriracha-Mayo oder einer Sweet-Chili-Soße. Notizen Die Schärfe der Gewürzmischung kannst du deinem Geschmack anpassen.

Heize das Öl gut vor, damit die Panade richtig knusprig wird.

Ersetze Weizenmehl durch eine glutenfreie Mehlmischung für eine glutenfreie Version.

Halte fertig frittierte Pilze bei 100 °C im Ofen warm, wenn du sie in mehreren Chargen frittierst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.