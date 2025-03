So werden deine Blumenkohl-Wings noch besser

Blumenkohl-Wings kennen wir mittlerweile vermutlich alle. Die vegetarische Adaption des amerikanischen Klassikers Buffalo Wings kommt einfach gut an. Kein Wunder, denn in Bierteig frittierte und dann in einer klebrig-scharfen Soße geschwenkte Hühnchenflügel sind auch einfach lecker. Isst du kein Fleisch, bietet Blumenkohl eine perfekte Alternative. Doch wusstest du, dass es auch indische Blumenkohl-Wings gibt? Gobi Manchurian heißen sie und sind noch besser als die amerikanische Version. Hier ist das Rezept.

Gobi Manchurian: indische Blumenkohl-Wings

Ist es nicht wunderbar, kulinarisch durch die Welt zu reisen? Gerichte zu entdecken, die man vorher noch nicht kannte und Zubereitungsweisen, an die man selbst nie gedacht hätte? Jede Länderküche ist auf ihre Art und Weise sehr besonders. Doch dann gibt es noch eine ganz andere Welt: die der sogenannten Fusion Kitchen. Auf Deutsch heißt sie „Fusionsküche“ und beschreibt die Vermischung zwei Länderküchen und ihrer Techniken. Ein Beispiel gefällig? Currywurst! Oder dieses Gobi Manchurian, die wir der Einfachheit halber mit „indische Blumenkohl-Wings“ übersetzen.

So ganz richtig ist das aber nicht, denn mit den amerikanischen Wings hat das Gericht relativ wenig zu tun. Vielmehr entstammt es der indisch-chinesischen Küche. Auch der Originalname ist irreführend. Manchurian bezeichnet Einwohnende der Region Manchuria im Nordosten Chinas, das Gericht selbst wurde jedoch in Mumbai erfunden. Der Koch Nelson Wang wurde dort in einem Cricket-Club gebeten, ein Gericht zu erfinden, das nicht auf der Karte stand.

Er kombinierte also kurzerhand Aspekte der indischen Küche – Chili, Ingwer und Knoblauch – mit Sojasoße 🛒, einer Zutat, die er aus dem Hause seiner aus China eingewanderten Eltern gut kannte. Er dickte das Ganze mit etwas Stärke an und vermischte diese klebrige Soße mit frittiertem Hühnchen. Das Gericht kam so gut an, dass es sich im ganzen Land verbreitete. Um es für die vielen vegetarisch lebenden Menschen in Indien verfügbar zu machen, wurde das Huhn schließlich durch Blumenkohl ersetzt. Gobi Manchurian, indische Blumenkohl-Wings, waren geboren.

Dass sie den amerikanischen Blumenkohl-Buffalo-Wings ähneln, ist eher ein Zufall. Lecker sind sie aber trotzdem. Bereite sie doch direkt mal zu und überzeuge dich selbst!

Blumenkohl ist ein super Ersatz für Hähnchen und macht sich in vielen indischen Gerichten gut. Probiere doch mal veganes Blumenkohl-Tikka-Masala oder bereite dir Aloo Gobi zu, Kartoffel-Blumenkohl-Curry. Suchst du noch mehr Rezeptideen, hilft dir unser Koch-Bot sicherlich weiter!

Gobi Manchurian: indische Blumenkohl-Wings Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Blumenkohl: 1 Blumenkohl

Salz

100 g Weizenmehl

20 g Stärke

1 TL Chilipulver

neutrales Pflanzenöl zum Frittieren Für die Soße: 3 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer etwa 3 cm

1 grüne Chilischote

2 EL Sojasoße

2 EL Ketchup

2 EL Chilisoße nach Wahl

1 EL Reisessig

1 Prise Glutamat optional

1 TL Chiliflocken optional

1 TL schwarzer Pfeffer

1 EL Öl

2 Frühlingszwiebeln Zubereitung Schneide den Blumenkohl in Röschen und blanchiere ihn für 2 min in kochendem Salzwasser. Schrecke ihn ab und lass ihn auf einem Küchenpapier kurz abtropfen.

Vermische derweil Mehl, Stärke und Chilipulver mit einer guten Prise Salz und 200 ml Wasser, bis sich ein dickflüssiger Ausbackteig ergibt.

Schwenke den Blumenkohl darin.

Erhitze etwa 2 daumenbreit Öl in einer tiefen Pfanne und frittiere die Blumenkohlröschen darin etwa 5-6 Minuten. Lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

Schäle Knoblauch und Ingwer und entkerne die Chilischote. Schneide alles klein. Vermische Sojasoße, Ketchup, Chilisoße, Reisessig, Glutamat, Chili und Pfeffer in einer Schüssel.

Erhitze 1 EL Öl in einer tiefen Pfanne oder einem Wok und brate Chili, Ingwer und Knoblauch darin an.

Rühre die zusammengemischte Soße ein. Lass alles etwa 1 min köcheln und füge dann die Blumenkohlröschen hinzu. Schwenke alles gut durch und fülle es in eine Schale.

Schneide die Frühlingszwiebeln in dünne Ringe und streue sie darüber.

