Tag der Currywurst: So schmeckt das Original

Schäle die Gemüsezwiebel und schneide sie in feine Würfel. Karamellisiere diese in etwas Pflanzenöl.

Schäle die Gemüsezwiebel und schneide sie in feine Würfel. Karamellisiere diese in etwas Pflanzenöl.

Gib das Curry- und Paprikapulver sowie das Tomatenmark hinzu und röste alles kurz an. Gieße dann die Dosentomaten hinein und rühre alles gut um.

Gib das Curry- und Paprikapulver sowie das Tomatenmark hinzu und röste alles kurz an. Gieße dann die Dosentomaten hinein und rühre alles gut um.