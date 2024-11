Indische Kartoffel-Blumenkohl-Pfanne: So lecker schmeckt Aloo Gobi

Die indische Küche begeistert aufgrund ihrer gesunden Zutaten, wozu viel Gemüse zählt, und der zahlreichen Gewürze, mit denen typische Gerichte verfeinert werden. Aloo Gobi, das vor allem in Nordindien und auch in Pakistan gern gegessen wird, ist eine solch traditionelle Spezialität. Es wird mit Kartoffeln und Blumenkohl gekocht und hat längst seinen Weg in andere Länder gefunden. Zum Glück!

Indisches Aloo Gobi mit Kartoffeln und Blumenkohl

Aloo Gobi kennt man auch als Aloo Gobi Masala, es ist ein würziges Curry mit Ursprung in Indien. Die indische Kartoffel-Blumenkohl-Pfanne ist kinderleicht zubereitet, aber man benötigt eine ganze Reihe von Gewürzen, die jeder Hobbykoch im Repertoire haben sollte. Dazu gehören beispielsweise Kreuzkümmel und Koriander, ebenso das beliebte Garam Masala, eine traditionelle Gewürzmischung.

Aloo Gobi verzaubert nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch. Die leuchtend gelbe Farbe macht es zu einem echten Hingucker, „Schuld“ daran ist geriebener Kurkuma. Das Curry wird immer wieder etwas anders zubereitet, eine einzige Rezeptur gibt es nicht. Du kannst dich an unsere Anleitung halten, aber auch mit den Zutaten experimentieren. In manchen Versionen etwa werden noch Curryblätter oder Schwarzkümmel (Kalonji) verwendet.

Übrigens: Der Name Aloo Gobi verrät ganz genau, was sich in der Speise verbirgt: Aloo bedeutet nämlich Kartoffel, Gobi wird übersetzt mit Blumenkohl.

Serviere zu deinem Aloo Gobi wahlweise eine Portion Reis. Auch gekauftes oder selbst gemachtes Naan-Brot passt super dazu.

Die Gewürze stehen schon bereit, wieso bleiben wir dann nicht noch ein wenig in der indischen Küche? Sie hat so viele Köstlichkeiten zu bieten, die du nicht missen solltest. Wir denken da an knusprige und gefüllte Samosas oder wärmendes Dal mit Linsen. Wenn es ein echtes Wohlfühlgericht sein soll, bietet sich unser indischer inspirierter Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße an.