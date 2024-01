Schneide Knoblauch, Jalapeños, Zwiebel und Ingwer klein und dünste alles glasig in einer Pfanne an. Gib Cayennepfeffer, Garam Masala und Zimt hinzu und röste die Gewürze kurz mit an. Füge dann klein geschnittene Tomaten, Paprika und Kokosmilch hinzu und lasse alles bei mittlerer Hitze ca. 15 bis 20 Minuten köcheln. Das Gemüse verkocht und ein sämiges Curry entsteht. Wenn es dir nicht fein genug ist, kannst du mit einem Pürierstab nachhelfen.

Tunke nun die Blumenkohlröschen einzeln in den Ausbackteig, bis sie komplett umhüllt sind, und backe sie anschließend in heißem Fett aus.

