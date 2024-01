An Weihnachten zu viel gefuttert? Dann kommt der französische Gemüseauflauf Tian de Légumes gerade richtig. Er schmeckt leicht, frisch und steckt voller gesundem Gemüse. Das simple Rezept können sogar Kochanfänger nachmachen, denn es ist weder kompliziert noch zeitaufwendig. Wie bei vielen Aufläufen erledigt die meiste Arbeit der Ofen – perfekt also, wenn du dich vom Weihnachtsstress noch etwas erholen möchtest, anstatt schon wieder stundenlang am Herd zu stehen.

Klassiker aus der Provence: französischer Gemüseauflauf Tian de Légumes

Vor allem in der Provence reicht man den französische Gemüseauflauf gern als Beilage, beispielsweise zu Fleisch oder Fisch. Wir lieben Tian de Légumes allerdings auch als Hauptgericht, wenn uns der Sinn nach leichter Küche statt deftiger Gerichte steht. Obgleich hier nur wenige und simple Zutaten in die Auflaufform wandern, schmeckt das Ergebnis phänomenal – wieder einmal ein Beweis, dass gutes Essen weder teuer noch aufwendig sein muss.

Wenn du Lust hast, kannst du den französischen Gemüseauflauf um weitere Zutaten erweitern und ihn saisonal variieren. Kürbis etwa ist ebenfalls eine tolle Zugabe für Tian de Légumes. Wer möchte, verfeinert den Auflauf außerdem mit etwas Käse, den man vor dem Backen darüber streuen kann. Außerdem lecker: Streiche die Auflaufform noch mit Tomatenmark ein, bevor du das Gemüse hineinlegst. Kommt das Gemüse wieder aus der Röhre, passt frisches Baguette dazu, solltest du es als Hauptgericht verspeisen wollen. Très bien!

Frankreich hat eine Vielzahl köstlicher Spezialitäten, die es zu entdecken lohnt. Probiere als Nachtisch doch ein paar Cannelés de Bordeaux, kleine Kuchen mit Zuckerkruste oder eine französische Blaubeertarte. Aber erst einmal muss natürlich der französische Gemüseauflauf Tian de Légumes in den Ofen. Bon Appétit!