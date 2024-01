Willkommen im neuen Jahr! Jetzt ist die Zeit, die guten Vorsätze umzusetzen, die man am Silvesterabend in der Feierrunde verkündet hat. Weil alle mitgehört haben, wie du dir selbst versprochen hast, dich 2024 und vor allem im Januar ein wenig gesünder zu ernähren, musst du nun natürlich Taten folgen lassen. Aber keine Bange, wir sind an deiner Seite und unterstützen dich mit leckeren Rezepten, die beweisen, dass gesunde Gerichte und Genuss sich nicht ausschließen. Das merkst du spätestens, wenn du von der herzhaften Frühstücksbowl probierst.

Rezept für eine herzhafte Frühstücksbowl mit knackigem Gemüse

Grün, ja grün, sind alle meine… Gemüsesorten, die in die herzhafte Frühstücksbowl wandern und sie mit jeden Nährstoffen wie etwa Eisen bereichern. Neben zartem Babyspinat sind das etwa Avocado, die mit gesunden Fetten und ihrem buttrigen Geschmack begeistert. Außerdem tummelt sich Brokkoli unter den Bowlzutaten, den du am besten nur wenige Minuten in Salzwasser kochst. Dann verliert er weder seinen knackigen Biss noch seine wertvollen Inhaltsstoffe.

Für die herzhafte Frühstücksbowl brätst du zudem sowohl Pilze und Süßkartoffel als auch Kichererbsen an. Letztere versorgen dich mit wertvollen Ballaststoffen und Pflanzeneiweißen und sind deshalb vor allem in der veganen Ernährung eine beliebte Zutat.

Die herzhafte Frühstücksbowl verzichtet ganz bewusst auf ein Dressing und wird allein mit etwas Zitronensaft verfeinert. Vor allem in fertigen Salatsoßen verstecken sich nämlich oft Zutaten wie Zucker, die aus dem vermeintlich gesunden Essen eine ungesunde Angelegenheit machen. Möchtest du dennoch nicht auf ein Dressing verzichten, rühre es am besten selbst an und nimm nicht zu viel davon. Die Zutaten sollen ja nicht darin ertrinken. Nun aber genug der Worte, es geht ans Eingemachte!