Es gibt Frühstück! Und zwar nicht in einem teuren Café, wie man beim Anblick dieser leckeren Avocadostulle mit Ofentomaten vermuten könnte. Nein, für dieses belegte Brot musst du nicht tief in deinen Geldbeutel greifen und nicht einmal deine eigenen vier Wände verlassen. Du kannst es dir ganz leicht selbst zu Hause zaubern – ohne dafür teures Geld im Brunchlokal um die Ecke zu zahlen.

Rezept für üppig belegte Avocadostulle mit Ofentomaten

Ich serviere die Avocadostulle mit Ofentomaten gern, wenn ich Freunde zum Frühstück am Wochenende einlade. Sie ist einfach und vor allem schnell gemacht, und auch die Zutatenliste hält sich in Grenzen. So bleibt uns mehr Zeit zum Klönen, denn den Großteil der Arbeit erledigt wieder mal der Ofen. Aber selbst der braucht keine Ewigkeit, sondern spuckt die Tomaten, mit Röstaromen, Knoblauch und frischen Kräutern verfeinert, in maximal 20 Minuten wieder aus.

Das Einzige, was du tun musst, ist die Avocados in Scheiben zu schneiden und ein wenig zu würzen. Wenn du und deine Lieben es pikanter mögen, nutze dafür Currypulver oder Chiliflocken. Du kannst den Frühstücksgästen auch die Wahl lassen und die Gewürze mit auf den Tisch stellen. So kann jeder die eigene Avocadostulle mit Ofentomaten selbst abschmecken.

Übrigens: Den Knoblauch aus dem Ofen solltest du auf keinen Fall entsorgen! Er hat so ein tolles Röstaroma angenommen, da wäre es viel zu schade, ihn einfach wegzuschmeißen. Nutze ihn stattdessen, um damit Pastasoßen oder Aufläufe zu verfeinern.

Möchtest du die Avocadostulle mit Ofentomaten aufpeppen, könntest du beispielsweise noch Pilze in Trüffelöl anbraten und darauf geben. Oder du streicht etwas Frischkäse auf die Brotscheiben.

Weitere Frühstücksideen, die dir morgens den Start in den Tag versüßen, sind definitiv unser Frühstücksburger mit Rührei und Avocado oder unsere fluffigen Bananenbrot-Waffeln. Serviere sie doch zusammen mit der Avocadostulle mit Ofentomaten – so füllt sich der Frühstückstisch fast von allein.