Mediterraner Lieblingssnack: frittierte Fetawürfel mit Honig

Ob als Snack, Salat-Topping oder als Vorspeise, frittierte Fetawürfel mit Honig passen immer. Sie sind nicht nur schnell zubereitet, sondern verwöhnen deinen Gaumen auch mit einer spannenden aromatischen Kombination aus leicht salzigem Fetakäse, einer knusprigen Panade und süßem Honig. Probier sie daher unbedingt aus.

Schnell gemacht: frittierte Fetawürfel mit Honig

Frittierte Fetawürfel mit Honig gehören zu den Snacks, die du ohne Aufwand und auch mit wenig Erfahrung in der Küche zubereiten kannst. Du brauchst dafür lediglich einen Feta, etwas flüssigen Honig, Öl zum Frittieren, Mehl. Semmelbrösel, Sesam, Chilipulver und ein Ei. Die meisten Zutaten davon hast du davon wahrscheinlich eh schon zu Hause, sodass dein Einkauf recht klein ausfällt.

Bereite zuerst den Feta vor und schneide ihn in etwa einen Zentimeter breite Würfel. Danach gibst du in eine Schüssel das Ei und verquirlst es. In eine weitere Schüssel kommt das Mehl und in eine dritte Schüssel die Semmelbrösel. Hier fügst du noch Salz, Pfeffer, Chilipulver und den Sesam hinzu und vermengst alles gut miteinander. Wälze nun die Fetawürfel zuerst in Mehl, dann in Ei und abschließend in den Bröseln.

Den panierten Feta frittierst du in einer Pfanne mit heißen Öl von allen Seiten goldbraun und knusprig. Hole sie aus der Pfanne und lass die Würfel auf Küchenkrepp abtropfen, um überschüssiges Öl zu entfernen.

Zum Servieren träufelst du den flüssigen Honig über die Fetawürfel und streust noch etwas Sesam darüber. Mit einem Spritzer Zitronensaft verleihst du dem Gericht zusätzlich eine frische Note. Lass die Würfel vor dem Genuss aber etwas abkühlen, denn der Käse wird beim Frittieren sehr heiß.

Die Kombination aus warmem und weichen Feta und der knusprigen Panade machen diesen Snack einfach unwiderstehlich. Sie sind so schnell weggefuttert, dass wir empfehlen, lieber gleich ein bisschen mehr davon zuzubereiten, erst Recht, wenn du Gäste zum Essen hast. Servierst du ein mediterranes Menü, dann machen sie die frittierten Fetawürfel gut als kleine Vorspeise. Auf einer Party werten sie jedes Büffet auf und auch in einem knackigen Salat mit viel Gemüse sind sie als Topping ein köstliches Highlight.

Feta ist ein würziger, in Salzlake gereifter Käse aus Griechenland, der sich zu allerhand leckeren Gerichten verarbeiten lässt. Auch dieser Tomaten-Feta-Auflauf sorgt für unvergessliche Geschmacksmomente, ebenso wie dieser Brotauflauf mit Zucchini und Feta oder diese knusprigen Feta-Röllchen.