Frittierte Radieschen: Probiere diesen knusprigen Snack unbedingt selbst

So hast du Radieschen sicher noch nicht gegessen! Die rosa Kugeln behalten nach dem Frittieren ihre schöne Farbe und machen auch als Dekoration was her. In Kombination mit deftigen Gerichten wie Fleisch, Fisch und zu Dips wie Hummus bringen sie eine neue Geschmacksdimension auf den Tisch. Frittierte Radieschen sind schön knusprig, verlieren aber etwas von ihrer Schärfe. Deshalb würzen wir sie kräftig mit Salz und Pfeffer und garnieren sie mit einer ordentlichen Portion Schnittlauch.

Frittierte Radieschen: knusprig und gesund

Du musst nur wenige Minuten einplanen, um frittierte Radieschen zuzubereiten. Dazu wäschst du die Radieschen ab und reibst sie danach gründlich trocken, weil sonst das Frittieröl sehr stark spritzen kann. Wann die Radieschen fertig sind, erkennst du daran, wenn das Öl anfängt zu sprudeln. Lege einen Teller mit Küchenpapier aus, damit es das überschüssige Öl der fertigen Radieschen aufsaugen kann.

Heißes Öl ist immer eine Gefahrenquelle. Lass deshalb den Topf oder die Fritteuse niemals unbeaufsichtigt. Lass immer besondere Vorsicht walten lassen, um schwere Verbrennungen zu vermeiden.

Wenn du schon dabei bist, frittierte Radieschen zuzubereiten, empfehle ich dir, auch ein paar der Radieschenblätter mitzufrittieren. Die werden besonders knusprig und schmecken unglaublich gut, wenn du sie mit etwas Meersalz bestreust. Achte aber darauf, dass du Radieschen aus Bio-Anbau verwendest, damit du keine ungesunden Pestizidrückstände verzehrst.

Frittierte Radieschen sind nicht nur ein origineller Snack, sondern sind auch noch gesund, wenn man vom Umstand des Frittierens einmal absieht. Die Knolle aus der Familie der Rettichgewächse enthält reichlich Senföle, die entzündungshemmend wirken und die müde Verdauung auf Trab bringen. Für den Einkauf ist gut zu wissen: Je röter die Radieschen sind, desto höher ist ihr Vitamin-C-Gehalt.

