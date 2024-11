Deftiges Frühstück: Rührei mit Rosenkohl und Speck

Darf es morgens schon mal deftig zur Sache gehen? Dann kommt hier genau das richtige Frühstück für dich. Rührei mit Rosenkohl und Speck macht ordentlich satt und ist dank rustikaler Aromen perfekt für alle, die sich morgens nicht mit kleinen Portionen zufrieden geben.

Rührei mit Rosenkohl und Speck: für den großen Frühstückshunger

Kohl zum Frühstück? Warum eigentlich nicht? Mit unserem Rührei mit Rosenkohl und Speck geht es deftig zur Sache. Der knusprige Speck passt mit seinen salzigen Aromen perfekt zum cremigen Rührei. Abgerundet wird der Genuss durch knackigen Kohl, den wir in der Pfanne für Röstaromen noch anbraten.

Für diese Frühstückspfanne putzt du zuerst den Rosenkohl und kochst ihn in einem Topf mit Wasser kurz weich. Danach brätst du den Speck knusprig an. Brate auch die Kohlröschen, bis sie leichte Röstaromen annehmen und goldbraun werden. Für das Rührei verquirlst du die Eier mit Milch, Salz und Pfeffer und brätst die Mischung ebenfalls in der Pfanne an, bis das Ei gestockt und cremig ist.

Gib nun den Kohl und den Speck wieder in die Pfanne, verrühre sie Zutaten etwas miteinander und dann kannst du das Rührei auch schon servieren. Wir haben die Zutaten so ausgewählt, das sie locker zwei Personen satt machen. Hast du großen Appetit, kannst du die Portion auch allein verputzen. Dank des Eiweißes macht dieses Frühstücksgericht wirklich ordentlich satt. Streue noch ein paar frische Kräuter darüber und genieße dein Rührei mit frischem Brot.

Wer morgens auf sein Frühstück nicht verzichten möchte, braucht noch mehr Gerichte, die für ein langes Sättigungsgefühl sorgen. Passende Rezepte findest du bei Leckerschmecker. Hat dir unser Rührei mit Rosenkohl und Speck geschmeckt, dann ist diese Grünkohl-Süßkartoffel-Pfanne mit Ei ganz bestimmt ebenfalls nach deinem Geschmack. Auch ein Shakshuka bereitet einen köstlichen Start in den Tag. Rührei in anderer Form gewünscht? Dann kommen unsere Rührei-Muffins mit Schinken wie gerufen.