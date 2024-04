Eier deluxe: Frühstücks-Bruschetta mit cremigem Rührei

Vor allem am Wochenende kann man sich morgens mal so richtig etwas gönnen. Verpasse deinem Frühstücksei doch mal ein Update und mache daraus Frühstücks-Bruschetta. Das dauert maximal 30 Minuten und lockt die gesamte Familie an den Tisch – selbst die Langschläfer und Morgenmuffel.

Frühstücks-Bruschetta mit Rührei: unglaublich lecker

Was wir am Wochenende lieben? Ausgiebig frühstücken, zusammen sitzen und endlich mal den Alltag hinter sich lassen. Sich austauschen, Pläne für die freien Tage machen und dabei lecker schlemmen. An diesem Wochenende stehen deshalb Frühstücks-Bruschetta mit Rührei auf dem Tisch. Die gerösteten Brote sind kleine Snacks der Extraklasse, die dem sonst vielleicht etwas langweilig gewordenen Frühstücksklassiker ein neues Gewand überziehen.

Die Zubereitung ist ganz leicht, da können auch diejenigen helfen, die sich sonst in der Küche eher zurückhalten. Beziehe auch die Kleinen mit ein, denn die werden es lieben, die Eier zu verquirlen.

Aber zuerst wird der Ofen gebraucht. Wasche ein paar Tomaten und halbiere sie. Auch Knoblauch wird benötigt, dafür geschält und mit den Tomaten und ein paar Kräutern in einer Auflaufform geröstet.

Derweil bleibt Zeit fürs Rührei. Ist dieses fertig, sind auch die Tomaten bereit, wieder aus dem Ofen geholt zu werden. Schneide also jetzt das Brot, frisches Ciabatta vom Bäcker, in Scheiben und röste es im Toaster. Dann dürfen sowohl Rührei als auch Tomaten darauf Platz nehmen. Noch mit etwas Kresse oder Sprossen dekorieren und fertig ist die Frühstücks-Bruschetta mit Rührei.

Du kannst für die Zubereitung zahlreiche andere Rühreirezepte anwenden und das Brot damit belegen. Wie wäre es als Nächstes mit Rührei mit Gemüse oder französischem Rührei? Auch türkische Menemen sind eine gute Wahl. Wir wünschen der ganzen Familie oder dir und deinen Freunden einen guten Appetit und einen gemütlichen Morgen!