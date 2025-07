Mit diesem süßen Frühstück ist gut Kirschen essen

Ohne Frühstück komme ich morgens nicht richtig in die Gänge. Normalerweise besteht das meist aus Haferflocken, Joghurt, Saaten und Obst. Manchmal aber darf es auch etwas Besonderes sein, wie dieser Frühstücks-Crumble mit Mohn und Kirschen.

Rezept für ein Frühstücks-Crumble mit Mohn und Kirschen

Bist du auch ein Leckermäulchen und kannst schon am Morgen mit einem süßen Frühstück in den Tag starten? Dann ist ein Crumble genau richtig für dich. Crumbles kennen wir normalerweise als eine Art Dessert aus süßen Früchten, die mit einer Schicht knuspriger Teigstreusel überbacken werden. Mit etwas anderen Zutaten verwandelst du den Klassiker der amerikanischen Küche ganz leicht in ein Frühstücksgericht. Wie das geht? Das erfährst du hier.

Für die Zubereitung des Crumbles kannst tiefgekühlte oder frische Kirschen verwenden – im Sommer bieten sich natürlich frische Früchte vom Wochenmarkt oder aus dem eigenen Garten an. In den kälteren Monaten greifst du einfach auf TK-Kirschen für die fruchtige Basis zurück. Der Mohn in den Streuseln verleiht dem Frühstücks-Gericht einen leicht herben Geschmackskontrast zur Süße der Früchte. Haferflocken liefern außerdem Ballaststoffe und sorgen dafür, dass der Crumble lange satt macht.

Zusammen mit einem griechischen Joghurt oder cremig gerührtem Quark entsteht so eine vollwertige und gesunde Mahlzeit, die dich mit allem versorgt, was du für einen guten Start in den Tag brauchst. Und solltest du mal keine Lust auf Kirschen haben, dann probiere das Ganze doch mal mit Pflaumen oder Pfirsichen.

Für Biss sorgen in dem Gericht die knusprigen Streusel, die aus Mandelmehl, Haferflocken und Mohn bestehen. Möchtest du sie noch knackiger, kannst du zum Beispiel noch gehackte Walnuss- oder Haselnusskerne oder Leinsamen unter den Teig mischen.

Frühstücks-Crumble mit Mohn und Kirschen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Kirschen: 500 g frische Kirschen entsteint

1 EL Zitronensaft

1 EL Honig

1 TL Speisestärke Für Mohn-Haferflocken-Crumble: 100 g zarte Haferflocken

50 g gemahlene Mandeln

1 EL Mohn online, zum Beispiel hier 🛒

1 Prise Zimt

1 Prise Salz

2 EL weiche Butter

2 TL Honig Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Vermische in einer Schüssel die Kirschen mit Zitronensaft, Honig und Stärke. Fülle die Mischung in eine Auflaufform.

Gib Haferflocken, Mandeln, Mohn, Zimt und Salz in eine Schüssel. Rühre die weiche Butter und Honig unter, bis eine krümelige Masse entsteht.

Verteile die Streusel gleichmäßig auf den Kirschen.

Backe den Frühstücks-Kirsch-Crumble im vorgeheizten Ofen ca. 30 Minuten, bis die Streusel goldbraun sind.

Lasse den Crumble vor dem Servieren 5–10 Minuten abkühlen und serviere dazu zum Beispiel einen Joghurt.

