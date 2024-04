Frühstückspfanne mit Ei und Speck

Solltest du der Meinung sein, dass ein gelungenes Frühstück oder Brunch ohne Ei und Speck undenkbar ist, dann passt unser Angebot perfekt zu dir. Unsere herzhafte Frühstückspfanne wird mit Ei und Speck zubereitet und liefert reichlich Energie für den Start in den Tag, ganz zu schweigen vom köstlichen Geschmack.

Frühstückspfanne: für alle, die es morgens schon deftig mögen

Marmeladentoast, Smoothie-Bowl und Porridge sind als Frühstück einfach nicht dein Ding? Dann probiere doch ein herzhaftes Gericht wie eine deftige Frühstückspfanne am Morgen. Diese wird mit typischen Frühstücks-Zutaten wie Speck und Ei zubereitet und ist im Handumdrehen fertig.

Für dieses Gericht eignen sich am besten Kartoffeln, die du bereits am Tag zuvor gekocht hast. Sie lassen sich besser verarbeiten und zerfallen beim Braten nicht so schnell. Für die Resteküche ist die Frühstückspfanne ebenfalls ideal. Hast du noch Kartoffeln übrig, plane sie für ein herzhaftes Frühstück für den nächsten Tag ein. Neben Kartoffeln gehören auch Eier in das Gericht. Für diese werden mit einem Löffel kleine Mulden in die Kartoffeln geformt, in denen sie langsam, ähnlich wie bei einer Shakshuka, stocken müssen. Gut sind sie, wenn das Eiweiß fest und das Eigelb noch leicht flüssig ist. Der angebratene Frühstücksspeck bringt eine knusprige Komponente in dein Frühstück.

Die Frühstückspfanne ist ein Gericht, das du ganz nach Lust und Laune abwandeln kannst. Füge zum Beispiel Champignons, Frühlingszwiebeln oder Erbsen mit hinzu. Auch kleine Würstchen passen geschmacklich gut. Hast du Gemüse im Kühlschrank, kannst du auch deren Reste gut in der Pfanne verarbeiten.

Suchst du noch weitere warme Gerichte zum Frühstück, wirst du in der Rezept-Auswahl bei Leckerschmecker garantiert fündig. Hier findest du neben Zucchini-Nestern mit Ei auch ein deftiges Türkisches Rührei mit orientalischen Aromen oder eine Frühstücks-Pizza mit Spiegelei und vieles mehr.