Garnelen in Tomatensoße mit Feta: so schmeckt Urlaub am Meer

Diese Garnelen in Tomatensoße mit Feta versprühen mediterranes Flair. Sie erinnern an sonnige, unbeschwerte Tage am Mittelmeer, mit Salz in den Haaren und Sonnencreme im Gesicht. Dieses leckere Gericht würdest du auch in einem kleinen Restaurant in Strandnähe finden, wo du bei einer kühlen Erfrischung die Seele baumeln lassen kannst. Die saftigen Garnelen in der fruchtigen Tomatensoße und dem herzhaften Feta eignen sich als leichtes Abendessen oder als besonderes Gericht für deine Gäste auf einer spätsommerlichen Gartenparty.

Garnelen in Tomatensoße mit Feta

Das Tolle an den Garnelen in Tomatensoße mit Feta ist, dass du nur wenige Zutaten benötigst, die es jedoch geschmacklich in sich haben. Die Hauptzutaten sind Garnelen, passierte Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln und Feta. Dazu kommen aromatische Gewürze wie Oregano, Basilikum und ein Hauch von Chili, um dem Ganzen eine feine Schärfe zu verleihen. Diese Aromen verbinden sich zu einer würzigen Soße, die den milden Geschmack der Garnelen wunderbar ergänzt.

Beim Kauf von Garnelen solltest du auf Frische und Qualität achten. Frische Garnelen erkennst du am klaren Geruch nach Meer und an festem, glänzendem Fleisch. Vermeide Exemplare mit einem unangenehmen oder ammoniakartigen Geruch. Garnelen mit Schale haben den Vorteil, dass sie aromatischer bleiben. Bei der Zubereitung entfernst du den Darm, indem du den Rücken vorsichtig einschneidest und den dunklen Faden herausziehst.

Achte darauf, die Garnelen nicht zu lange zu garen, damit sie zart und saftig bleiben. Du kannst Garnelen allerdings auch küchenfertig kaufen. Diese sind bereits geschält, entdarmt und manchmal sogar vorgegart. Das erleichtert die Zubereitung und sie sind daher ideal, wenn es schnell gehen soll. Weil wir mit den Garnelen in Tomatensoße mit Feta ein wenig Urlaubsfeeling aufkommen lassen wollen, entscheiden wir uns für die entspanntere Variante und kaufen küchenfertige Exemplare.

