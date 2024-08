Garnelenspieße vom Grill: eine Meeresbrise zum Anbeißen

Leckere Garnelen sind vielseitig einsetzbar und schmecken zu Spaghetti, im Cocktail oder als Garnelenspieße vom Grill – das beweist unser Rezept! Damit werden sie wunderbar saftig, knusprig, aromatisch und bringen etwas Abwechslung auf den Grillteller. Mediterranes Flair inklusive! Und das Beste: Die Spieße sind so unglaublich einfach zuzubereiten und leicht zu transportieren. So bringst du die ganz einfach zum Grillplatz und legst sie dort auf den heißen Grill. Wunderbar!

Garnelenspieße vom Grill mit würziger Marinade

Um Verwirrungen vorzubeugen: Garnelen sind das gleiche wie Shrimps. Es handelt sich einfach nur um eine alternative Bezeichnung für Zehnfußkrebse, die einen langen, schlanken Körper haben und in der Nordsee heimisch sind. Mit Gambas sind Garnelenarten gemeint, die besonders groß sind. Scampi hingegen sind etwas anderes, sie besitzen keine Fühler und haben stattdessen Scheren. Damit gehören sie zur Familie der Hummerartigen.

Um die Garnelenspieße vom Grill möglichst schnell und unkompliziert vorzubereiten, kaufst du am besten küchenfertige, tiefgekühlte Ware. Die sind bereits ausgenommen und geschält. Auftauen solltest du sie möglichst langsam. Stelle sie dafür über Nacht in den Kühlschrank und sorge dafür, dass das Tauwasser abtropfen kann. Wenn es etwas schneller gehen muss, brause sie mit kaltem Wasser ab und stelle sie dann für etwa zwei Stunden in den Kühlschrank. Noch schneller geht’s, wenn du die Garnelen in einen Beutel steckst und diesen in ein lauwarmes Wasserbad legst.

Das ist jedoch nicht empfehlenswert: dabei verlieren die Garnelen an Geschmack und die Konsistenz verändert sich auch. Wie immer gilt: gut Ding will Weile haben! Denn auch das Marinieren der Garnelen nimmt etwa eine Stunde in Anspruch. Dafür gehen die restlichen Zubereitungsschritte umso schneller von der Hand. Stecke sie auf die Spieße und grille sie von beiden Seiten für jeweils drei Minuten. Bestreiche die Spieße nach dem Grillen mit noch mehr Marinade.

Wirklich super schmeckt dieser cremige Knoblauch-Dip zu den Garnelenspießen. Die Garnelen im Bierteig sind auch ein leckerer Snack! Und wie wäre es mit diesen sommerlichen Zitronen-Spaghetti mit Garnelen?