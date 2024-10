Schnell gebackene Apfelringe sind ein leckerer Snack für zwischendurch

Wenn der Hunger sich am Nachmittag meldet, dann ist es Zeit, die Küche in eine duftende Oase des Genusses zu verwandeln. Während viele Menschen zu einem schnellen Snack greifen, abgepackt und voller ungesunder Zusatzstoffe, vergessen sie oft eine der beliebtesten und zugänglichsten Leckereien: gebackene Apfelringe.

Gebackene Apfelringe im Handumdrehen

Dieses Rezept, das warme Erinnerungen an Jahrmarktbuden und gemütliche Familientreffen weckt, ist nicht nur köstlich, sondern auch einfach zuzubereiten.

Doch was macht gebackene Apfelringe zum ultimativen Genuss? Äpfel sind nicht nur lecker, sondern auch ein Symbol für Ernte, Fülle und Wärme. Ihre Verwendung in gebackenen Apfelringen wird zu einem zarten Liebesbrief an bodenständige Zutaten.

Äpfel gehören zur Familie der Rosengewächse und sind seit Jahrhunderten ein integraler Bestandteil der menschlichen Ernährung. Von den sauren Granny-Smith-Äpfeln bis zu den süßen und knackigen Honeycrisp-Sorten gibt es eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen, die in diesem Rezept zum Tragen kommen. Äpfel sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Antioxidantien, was sie zu einer gesunden Wahl für dieses Dessert macht.

Es ist faszinierend zu sehen, wie eine so simple Zutat wie ein Apfel in Verbindung mit einer knusprigen Teighülle zu einem kulinarischen Höhepunkt werden kann. Also, mach dich bereit, deine Küche in einen herbstlichen Backspielplatz zu verwandeln und genieße diesen unwiderstehlichen Herbstgenuss in vollen Zügen.

Dafür brauchst du (für 4 Personen):

2 große Äpfel

1 Schuss Zitronensaft

1 Prise Staubzucker zum Bestreuen

Für den Teig:

250 g Mehl

200 ml Milch

1 Prise Salz

2 Eier

außerdem:

200 ml Öl zum Ausbacken

So einfach geht’s:

Für die schnellen gebackenen Apfelringe gib zuerst alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel und rührst sie kräftig um, bis ein dickflüssiger Teig entsteht. Schäle die Äpfel und entferne das Kerngehäuse. Schneide sie in etwa 1 cm dicke Ringe und beträufle sie leicht mit Zitronensaft.

Tipp: Die Ringe lassen sich auch wunderbar mit Birnen zubereiten. Erhitze jetzt das Öl in einer Pfanne. Tauche die Apfelringe in den Teig und back sie im heißen Fett aus. Vergiss nicht, sie regelmäßig zu wenden. Sobald sie schön goldbraun sind, nimm sie aus der Pfanne und lass sie auf Küchenpapier abtropfen. Streue Staubzucker darüber, solange sie noch heiß sind, und serviere die gebackenen Apfelringe.

Wer nach weiteren Apfelrezepten sucht, sollte sich auch diese leckeren Rezepte anschauen:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.