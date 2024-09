Knusprig gebackene Tomaten-Taler mit Rucola und Mozzarella: leicht und lecker

Heute bekommst du von uns ein leichtes Mittagessen für warme Sommertage: Wir machen gebackene Tomaten-Taler und nutzen dafür feinstes Tomatenfruchtfleisch „Polpa Fine“ von ORO di Parma. Die Zubereitung ist typisch Leckerschmecker: kreativ und ausgefallen. Los geht’s!

Knuspriger Snack: gebackene Tomaten-Taler

Was so ungewöhnlich an diesem Rezept ist? Wir stellen das feinste Tomatenfruchtfleisch „Polpa Fine“ samt Dose in den Gefrierschrank, damit es schön durchfrosten kann. Erst, wenn der Doseninhalt gefroren ist, holen wir diese wieder heraus und legen los.

Wir öffnen die Dose und holen den Inhalt heraus. Jetzt heißt es vorsichtig sein, denn das Schneiden der gefrorenen Tomatenmasse erfordert etwas Geschick. Wir möchten vier runde, gleich dicke Scheiben bekommen, die wir danach durch eine Panierstraße schicken: Zunächst wenden wir sie in Mehl, danach in verquirltem, mit Salz und Pfeffer gewürztem Ei und abschließend in Semmelbröseln. In einer Pfanne mit Öl backen wir die panierten Tomatenscheiben dann beidseitig schön knusprig.

Während die Taler auf einem Stück Küchenpapier abtropfen, richten wir schon einmal frischen, gewaschenen Rucola und kleine Mozzarella-Kugeln auf zwei Tellern an. Darauf platzieren wir dann die gebackenen Tomaten-Taler. Sieht doch zum Anbeißen aus, oder?

Die Kombination von Tomate und Mozzarella ist unschlagbar, deshalb lieben wir auch unsere Penne mit Tomate-Mozzarella und unsere Nudeln mit Mozzarella und Würstchen so sehr.