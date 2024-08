One Pot: Nudeln mit Mozzarella und Würstchen werden in einem Topf gekocht

Kennst du One-Pot-Gerichte? Bei dieser Art der Zubereitung wird lediglich ein einziger Topf oder eine Pfanne verwendet. Alle Zutaten kommen also aus einem Küchengerät. Das spart Zeit, Aufwand und vor allem Abwasch. Also: Koche unbedingt unsere Nudeln mit Mozzarella und Würstchen nach, denn die sind nicht nur praktisch, sondern versorgen dich auch noch mit extra viel Genuss.

Schnell gekocht: Nudeln mit Mozzarella und Würstchen

Und nicht nur das: In weniger als einer halben Stunde stehen die Nudeln mit Mozzarella und Würstchen auf dem Tisch. Du hattest einen langen Arbeitstag und trotzdem Lust auf etwas Leckeres zu essen? Kein Problem, hier ist dein Rezept! Das Gericht lässt sich auch super vorbereiten und mit zur Arbeit nehmen. Und wer eine große Familie hat, kocht einfach die doppelte Menge.

Schneide zunächst Zwiebel, Knoblauch und Würstchen klein. Die Zutaten werden allesamt angebraten und anschließend mit Gemüsebrühe und passierten Tomaten aufgefüllt. Auch die Nudeln kommen jetzt mit in den Topf oder die Pfanne und werden so lange in der Soße gekocht, bis sie gar sind. Nun nur noch den Käse einrühren und schmelzen lassen, und das war’s!

Diese Nudeln mit Mozzarella und Würstchen schmecken Groß und Klein. Denn seien wir mal ehrlich: Wer mag denn bitte schön keine Nudeln? Eben! Die Tomatensoße schmeckt lecker fruchtig, der Käse macht das Ganze darüber hinaus wunderbar cremig. Wir garnieren das Essen vor dem Servieren noch mit frischem Basilikum, von dem du gern auch noch ein wenig in die Soße rühren kannst.

Du siehst: Es gibt viele Gründe, die für die Nudeln mit Mozzarella und Würstchen sprechen. Wir befinden uns sowieso immer im Nudelhimmel, wenn wir Pasta kochen und essen, so sehr lieben wir den italienischen Klassiker. Deshalb bekommen wir auch von Gerichten wie Spaghetti aglio e olio, Nudeln mit Hähnchen und Lauch oder Zucchini-Carbonara nicht genug. Klicke und schlemme dich durch diese und weitere unserer Nudelrezepte!