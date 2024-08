Nudeln mit Hähnchen und Lauch: herzhaftes Wohlfühlgericht

Lust, zu essen, aber keine Lust zu kochen? Dann habe ich die Lösung für dich: Mache dir Nudeln mit Hähnchen und Lauch! Sie sind ein unkompliziertes Gericht, das dennoch nichts an Geschmack einstecken muss. Saftiges Hähnchen, zarter Lauch, dazu al dente gekochte Spaghetti – mehr braucht es nicht für das perfekte Abendessen. Komm, wir bereiten es direkt zusammen zu!

Nudeln mit Hähnchen und Lauch: so einfach, so lecker

Manche Gerichte schmecken so gut, dass schon beim ersten Bissen klar ist: Das hier ist ein All-Time-Favorite. Nudeln mit Hähnchen und Lauch sind so ein Gericht. Sie kommen mit wenigen Zutaten aus und stecken doch voller Geschmack. Sie zaubern dir ein Lächeln ins Gesicht und ein wohliges Gefühl in den Bauch. Und das Beste: Sie stehen in einer halben Stunde fix und fertig auf dem Tisch!

Die Zutatenliste für Nudeln mit Hähnchen und Lauch ist kurz und ziemlich günstig. Du brauchst lange Nudeln, am besten Spaghetti oder Linguine, Hähnchenbrust, Lauch und Crème Fraîche. Dazu außerdem Gewürze wie Knoblauch, Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Die Zubereitung ist eine ähnlich einfache Sache: Während die Nudeln garen, schneidest du das Huhn in Streifen und brätst diese scharf an. Dadurch bekommen sie außen eine tolle Kruste und bleiben doch saftig. Dazu kommt Knoblauch und Lauch und wenn dieser weich ist, etwas Crème fraîche. Nur noch abschmecken und ta-da! Das war doch nicht schwer, oder?

Das Beste an Nudeln mit Hähnchen und Lauch ist aber, dass du das Rezept ganz nach deinem Geschmack anpassen kannst. Füge anstelle von oder zusätzlich zum Lauch anderes Gemüse hinzu, verfeinere mit frischen Kräutern oder verwende für eine extra Portion Ballaststoffe Vollkornnudeln. Schaue, was du da hast und was weg muss, so kannst du gleich einen kleinen Schritt in Richtung weniger Lebensmittelverschwendung machen!

Schon verputzt? Dann bereite gleich noch mehr leckere Blitz-Pastagerichte zu. Italienische Pasta al Limone zum Beispiel, denn die brauchen nur zehn Minuten. Oder aber du genießt eine Zucchini-Carbonara, die einen italienischen Klassiker noch besser macht. Und auch Spaghetti al Tonno schmecken uns immer!