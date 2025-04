Dieser gebackene Feta mit Riesenbohnen wird dich begeistern

Vor ein paar Jahren eroberte ein besonderer Foodtrend erst das Internet und dann die Herzen zahlreicher Foodies: die Baked Feta Pasta von der finnischen Food-Bloggerin Jenni Häyrinen! Seitdem existieren auch zahlreiche Varianten des Gerichts. Eine Version, die uns momentan besonders gut schmeckt ist gebackener Feta mit Riesenbohnen. Probier das Rezept aus und du weißt, was wir meinen.

Gebackener Feta mit Riesenbohnen: Pasta-Soße und Dip in einem

Hast du die berühmte Baked Feta Pasta vielleicht schon probiert und warst genauso begeistert wie wir? Dann wird dir der gebackene Feta mit Riesenbohnen sicher auch gefallen. Das Rezept ist wirklich einfach.

Du brauchst einen Feta, weiße Riesenbohnen aus der Dose, gehackte Tomaten ebenfalls aus der Dose, frischen Thymian, Olivenöl und Chiliflocken für eine Prise Schärfe. Bevor es losgeht, spülst du die Bohnen erst einmal gründlich unter kaltem Wasser ab.

Hacke dann Knoblauch und dünste ihn in einer Pfanne mit Olivenöl. Dazu kommen Tomaten aus der Dose und die Gewürze. Lass die Soße zum Eindicken etwas köcheln und rühre dann die Bohnen unter. Nun musst du den Feta nur noch in die Mitte einer Auflaufform 🛒 legen, die Soße darüber gießen, alles mit etwas Olivenöl beträufeln und für das mediterrane Aroma Thymianzweige hinzugeben. Schiebe alles zum Backen in den Ofen. Der leckere Duft, der sich bald in deiner Küche ausbreitet, steigert die Vorfreude auf das Essen.

Der gebackene Feta mit Riesenbohnen schmeckt besonders gut zu frischem Baguette. Röste die Brotscheiben etwas an, so schmeckt es gleich noch besser. Du kannst dir die Feta-Bohnen aber auch zu Nudeln schmecken lassen. Koche, wenn die Bohnen im Ofen sind, parallel deine Lieblingspasta und verrühre sie anschließend mit dem Inhalt der Auflaufform.

Wenn du gebackenen Feta ebenso liebst wie wir, solltest du dir gebackenen Feta mit Walnüssen und Honig oder gebackenen Feta mit Feigen ebenfalls nicht entgehen lassen. Und noch mehr Rezept-Ideen liefert dir unser Koch-Bot.

Gebackener Feta mit Riesenbohnen Judith 4.73 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g weiße Riesenbohnen aus der Dose

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

400 g gehackte Tomaten aus der Dose

1 TL Chiliflocken

1 TL Zucker

Salz und Pfeffer

200 g Feta

4 Zweige frischer Thymian

frisches Baguette Zubereitung Gieße die Bohnen in ein Sieb und spüle sie unter kaltem Wasser gründlich ab.

Ziehe den Knoblauch ab und schneide ihn in kleine Würfel.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Schwitze den Knoblauch darin glasig an. Füge die Tomaten aus der Dose, Chiliflocken, Zucker, Salz und Pfeffer hinzu und verrühre alles gut miteinander. Lass die Soße etwa 7 Minuten auf niedriger Stufe köcheln.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rühre die weißen Bohnen unter die Soße. Lege den Fetakäse in die Mitte einer Auflaufform, gieße die Tomaten-Bohnensoße darüber, träufle das restliche Olivenöl darüber und lege die Thymianzweige obendrauf.

Backe den Feta mit den Riesenbohnen für 20 Minuten im vorgeheizten Ofen, bis der Käse weich und leicht braun ist.

Lass den gebackenen Feta kurz abkühlen und serviere ihn dann mit frischem Baguette.

