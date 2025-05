Gebackener Feta-Reis mit Spargel: Frühlingsgefühle aus dem Ofen

Als die Baked Feta Pasta in sämtlichen Social-Media-Feeds auftauchte, war es um die Foodie-Welt mal wieder geschehen: Ein viraler Trend verdrehte Kochbegeisterten auf TikTok, Instagram und Co. den Kopf. Längst gibt es das Ofenericht in vielen Abwandlungen und nicht mehr nur mit Tomaten, Feta und Reis. Wir haben uns heute davon inspirieren lassen und diesen gebackenen Feta-Reis mit Spargel gefuttert. Oh, war der lecker! Willst du auch mal probieren?

Rezept für gebackenen Feta-Reis mit Spargel: leicht gemacht

Für den gebackenen Feta-Reis mit Spargel benötigen wir lediglich sechs Zutaten plus Pfeffer. Der Einkauf ist also schnell erledigt, viele Zutaten wie Gemüsebrühe und Reis haben wir sowieso meist schon parat. Somit können wir direkt starten, indem wir den Reis, den Spargel und eine Bio-Zitrone waschen. Den Reis lassen wir abtropfen, vom Spargel entfernen wir die holzigen Enden und schälen, wenn nötig, das untere Drittel. Danach schneiden wir ihn klein. Von der Zitrone reiben wir die Schale ab und schneiden eine Hälfte in Scheiben.

Die Gemüsebrühe verrühren wir mit frisch geriebenem Knoblauch. Dann kommen auch schon alle Zutaten in eine Auflaufform, mittig platzieren wir den Feta. Die Brühe gießen wir darüber und bedecken anschließend die Form mit Alufolie. Dann geht’s in die Röhre.

Gut zu wissen: Ist grüner oder weißer Spargel gesünder? Wir haben uns beide Sorten hinsichtlich ihrer Nährstoffe angesehen und ein Urteil gefällt – du erfährst es in unserem Leckerwissen. Dort verraten wir dir außerdem, wie du frischen Spargel erkennst und wie lange klassischer Spargel kochen muss.

Der gebackene Feta-Reis mit Spargel ist nach etwa 40 Minuten fertig und kann wieder aus dem Ofen geholt werden. Wir entfernen die Folie, nehmen die Zitronenscheiben heraus und verrühren den Inhalt der Auflaufform. Oh, wie das duftet! Köstlich, uns läuft sofort das Wasser im Mund zusammen.

Die Spargelsaison dauert noch eine Weile, also freuen wir uns auf weitere Leckerbissen wie unsere Spargel Carbonara. Aber auch unser Linsen-Spargel-Curry und unser Spargel-Mascarpone-Gratin locken uns in die Küche. Wie schön ist doch der Frühling!

Gebackener Feta-Reis mit Spargel Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Kochutensilien 1 Auflaufform (ca. 22 x 22 cm) Zutaten 1x 2x 3x 240 g Reis

1 Bund grüner Spargel

1 Bio-Zitrone

2 große Knoblauchzehen

600 ml Gemüsebrühe

1 Fetablock

Pfeffer Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze auf.

Wasche den Reis und lass ihn abtropfen.

Wasche den Spargel, entferne die holzigen Enden und schäle 🛒 ggf. das untere Drittel. Schneide ihn klein. Wasche die Zitrone, reibe die Schale ab und schneide sie in Scheiben. Ziehe den Knoblauch ab und reibe ihn. Verrühre ihn mit der Brühe.

Fülle den Reis in eine Auflaufform und platziere den Feta mittig darauf. Streue den Spargel und den Zitronenabrieb darüber und gieße die Brühe dazu. Verteile die Zitronenscheiben darauf und würze mit Pfeffer und bedecke die Form mit Alufolie.

Backe den Reis für 30-40 Minuten im Ofen. Hole die Form aus dem Ofen, entferne die Zitronenscheiben und verrühre den Rest. Notizen Gieße während des Backens ggf. noch etwas Brühe oder Wasser nach, wenn die Flüssigkeit zu schnell verkocht, Reis und Spargel aber noch nicht gar sind.

Garniere das Gericht nach Belieben mit gehackter Frühlingszwiebel oder Petersilie, bevor du es servierst.

