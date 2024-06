Gebackener Pfirsich mit Feta: aufregende Kombi aus süß & salzig

Die Saison der Früchte hat begonnen! Endlich sind Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen und Co. wieder saftig, süß und hochgradig aromatisch. Da möchte man doch am liebsten den ganzen Tag nur Obst essen. Oder zumindest fast. Falls du eine Person bist, die nicht den ganzen Tag rohes Obst essen kann und ab und zu auch mal etwas Salziges mag, lies jetzt unbedingt weiter. Denn wir verraten dir, wie du mit gebackenem Pfirsich mit Feta eine aufregende Geschmackskomponente in deinen Obstkonsum bringen kannst.

Gebackener Pfirsich mit Feta: fruchtig-salziges Sommerhighlight

Ich liebe frische Pfirsiche. Haben sie Saison, esse ich sie fast jeden Tag und haben sie keine Saison, warte ich darauf, dass ich sie wieder genießen kann. Die süßen Früchte erinnern mich an Urlaub in Frankreich, an sonnige Nachmittage im Garten, an kindliche Neugier. Ich esse sie gerne pur, als Sorbet oder Marmelade. Auch Kuchen sind mit den prallen Früchten ein Genuss. Nur eines habe ich bisher nicht gemacht: Pfirsiche mit etwas Salzigem kombiniert. Doch das änderte sich, als ich zum ersten Mal gebackenen Pfirsich mit Feta probiert habe.

Gebackener Pfirsich mit Feta klingt zuerst etwas seltsam. Kann so etwas überhaupt schmecken? Falls du dich das fragst, denke doch mal an andere süß-salzig-Kombinationen: Salted Caramel zum Beispiel oder süß-salziges Popcorn. Auch beim Backen wird jeder Kuchen mit einer Prise Salz abgeschmeckt. Das Salz hilft dabei, die Süße der anderen Komponenten oder Zutaten stärker hervorzubringen. Gleichzeitig lässt die Süße das Salz intensiver schmecken. So ist es eigentlich die perfekte Kombi, oder?

Die Zubereitung von gebackenem Pfirsich mit Feta ist einfach und doch raffiniert. Bevor der Pfirsich in den Ofen wandert, kannst du ihn in einer Grillpfanne etwas angrillen. So bekommt er charakteristische Streifen und ein herrliches Aroma. Der fruchteigene Zucker karamellisiert auf diesen Kontaktpunkten nämlich. Nach dem Angrillen wandert der Pfirsich in den Ofen und backt dort, bis er weich ist. Danach träufelst du etwas Honig und Olivenöl darüber. Ein Gedicht!

