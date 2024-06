Sandwichbombe: knusprig gebackenes Sandwich mit Ei-Schinken-Käse-Füllung

Das Sandwich hat seinen Ursprung in England und wurde nach John Montagu, dem 4. Earl of Sandwich, benannt. Der Legende nach war der Graf im 18. Jahrhundert so sehr mit seinem Kartenspiel beschäftigt, dass er keine Zeit für ein formelles Essen hatte. Stattdessen ließ er sich Fleisch zwischen zwei Brotscheiben bringen. Das Sandwich war geboren. Heute gibt es Tausende von Sandwich-Variationen weltweit. Eine besonders leckere möchten wir dir heute vorstellen: das gebackene Sandwich mit einer Füllung aus Ei, Avocado, Käse und Schinken. Vorhang auf für die Sandwichbombe!

Kreative Sandwich-Variation: gebackenes Sandwich mit Ei-Schinken-Füllung

Sandwiches genießen weltweit große Beliebtheit. In den USA sind sie sogar ein fester Bestandteil der Esskultur, mit Klassikern wie dem BLT (auf Deutsch Schinken-Salat-Tomaten-Sandwich), dem Grilled Cheese Sandwich oder dem Reuben Sandwich. In Italien essen die Menschen gerne Panini und Tramezzini, in Frankreich wird das Croque-Monsieur besonders geschätzt. Jedes Land hat seine ganz eigenen Sandwich-Varianten. Unser gebackenes Sandwich vereint das Beste aus der ganzen Welt miteinander: Schinken, Käse, Ei und eine knusprige Hülle.

Sandwiches sind heute mehr als nur eine schnelle Mahlzeit. Und auch unsere Sandwichbombe eignet sich ideal als vollwertiges Mittag- oder Abendessen.

Die Zubereitung ist supereinfach und in nicht einmal einer halben Stunde kannst du schon hinein beißen. Experimentiere zudem mit den Zutaten und entdecke ganz neue Lieblingskombinationen. Also, ran an die Pfanne, fertig, los!

