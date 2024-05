Zum Frühstück: Muffuletta erfüllt alle deine Wünsche

Beim Frühstücksgericht mit dem seltsamen Namen Muffuletta handelt es sich um ein großzügig belegtes Sandwich aus New Orleans. Hier werden Schinken, Salami, Käse und Olivensalat zu einem wahren Gedicht kombiniert, das schon morgens das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Wir verraten, wie’s geht!

Muffuletta: italoamerikanisches Sandwich

Wie die Kultur ist auch die US-amerikanische Küche geprägt von seinen Einwanderern. Viele heute beliebte Gerichte gehen zurück auf Rezepte, die von Zugezogenen mitgebracht wurden und sich über die Jahre immer mehr im kulinarischen Volksmund eingebürgert haben. Eines davon ist die Muffuletta, ein Sandwich, das in fest in der Küche von New Orleans im Süden der USA verankert ist. Es wurde erstmal 1906 in einem Lebensmittelgeschäft von einem Immigranten aus Sizilien, Salvatore Lupo, verkauft. Seitdem avancierte es mit den Jahren zu einer der bekanntesten Spezialitäten der Stadt.

Der seltsame Name stammt von dem italienischen Wort muffe, was „Pilz“ bedeutet. Muffuletta bedeutet daher „kleiner Pilz“. Es wird vermutet, dass sich dieser Name auf die runde Form des Brotes bezieht. Im sizilianischen Dialekt bedeutet das Wort Muffuletta so viel wie „weiches und luftiges Brot“.

Eine Muffuletta ist ein Sandwich aus Weizenbrot, das mit verschiedenen italienischen Wurst- und Schinkensorten, Käse und einem Olivensalat belegt ist. Letzterer besteht aus grünen und schwarzen Oliven, Kapern, gegrillter Paprika, Petersilie, eingelegtem Gemüse und Essig. Er ist dafür da, dem Fettgehalt der verschiedenen Fleischsorten auf dem Sandwich etwas Leichtigkeit zu verschaffen. Beim Belegen des Sandwiches gibt es eine Regel: Mehr hilft mehr! Gib also ruhig alles und gönne dir ein deftiges Frühstück, das rundum glücklich macht!

Die Muffuletta ist nur ein Beispiel für die vielseitige Sandwich-Kultur der USA. Auch das Chopped Sandwich oder das Tuna Melt Sandwich sind wunderbare Beispiele für leckeres belegtes Brot. Das Soulfood schlechthin: Grilled Cheese Sandwich mit Tomatensuppe.