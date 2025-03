Herzhaftes Lieblingsessen: gebratener Leberkäse mit Spiegelei und Spinat

Wenn’s mal wieder richtig deftig sein soll, dann ist dieses Rezept genau das Richtige. Gebratener Leberkäse mit Spiegelei und Spinat: Das ist rustikale Hausmannskost! In nur wenigen Minuten verwandeln sich einfache Zutaten in ein unschlagbares Gericht. Würziger Leberkäse mit knuspriger Kruste, samtig-weicher Rahmspinat mit einer Prise Muskatnuss und dazu ein Spiegelei, das perfekt auf den Punkt gebraten ist – da kann keiner widerstehen! Hungrig? Lies weiter!

Rezept für gebratenen Leberkäse mit Spiegelei und Spinat

Wenn es ein Gericht gibt, das mir extreme Flashbacks zurück in meine Kindheit gibt, dann ist es gebratener Leberkäse mit Spiegelei und Spinat. Obwohl es simpler nicht sein könnte, schmeckt es unglaublich gut und ich könnte es nahezu immer essen. Seit ich eine vegetarische Alternative für Leberkäse entdeckt habe, kommt dieses Essen wieder häufiger auf den Tisch. Ob als schnelles Mittagessen im Home Office oder Komfort Food nach einem langen Arbeitstag: Dieses Rezept enttäusch einfach nie.

Wie gelingt eigentlich ein perfektes Spiegelei und was braucht man dafür? In unserem Leckerwissen verraten wir dir, wie du zum Meister im Spiegelei-Braten wirst.

Wusstest du übrigens, dass weder Leber noch Käse in Leberkäse stecken? Der Name sorgt daher immer wieder für Verwirrung. Ursprünglich wurde der Leberkäse im 18. Jahrhundert von einem pfälzischen Hofmetzger am bayerischen Königshof kreiert. Die Mischung aus feinem Fleischbrät, Gewürzen und Kräutern wurde in Laibform gebacken. Und der Name? Der Begriff „Käs“ kommt aus dem Altdeutschen und bedeutet so viel wie „kompakte essbare Masse“. Leberkäse hat also wirklich nichts mit Käse zu tun, die Bezeichnung wurde aber unter anderem auch daran angelehnt, weil seine Form etwas an die von Käselaiben erinnert.

Dieser Leberkäse-Burger mit karamellisierten Zwiebeln ist auch ein absoluter Gaumenschmaus, den du probieren solltest. Unser Rezept für Kartoffel-Leberkäse-Pfanne interpretiert Hausmannskost auf kreative Weise neu. Oder du kochst dir eine Portion Spiegelei mit geschmortem Spinat in der Mittagspause. Noch nicht das Richtige für dich dabei? Frag mal unseren Koch-Bot nach Rezepten!