Geflochtene Pommes: Diese Pommes schmecken allen

Kartoffeln immer nur in Form eines Pürees oder als gebratene Variante zuzubereiten, ist auf Dauer ganz schön langweilig. Bei uns gibt es deshalb heute mal geflochtene Pommes. Das klingt zunächst ungewöhnlich, ist aber ganz einfach. Wie du sie auch zu Hause hinbekommst, zeigen wir dir hier Schritt für Schritt.

Rezept für geflochtene Pommes

Geflochtene Pommes machen auf dem Teller ganz schön was her. Deine Essensgäste und deine Familie werden Staunen über deine Kochkünste. Hast du Kinder, haben sie ihren Teller in Nullkommanichts leer gegessen. Aber wie werden die Pommes in Zopfform eigentlich zubereitet? Wir verraten es dir.

Für die geflochtenen Pommes bereitest du zunächst einen Teig aus gekochten Kartoffeln zu. Dafür kochst du mehlige Kartoffeln mit der Schale in einem Topf mit Salzwasser gar. Gieße anschließend das Wasser ab und lass die Kartoffeln gut abtrocknen. Die noch lauwarmen Kartoffeln pellst du und vermengst sie dann mit zwei Eigelben und etwas Butterschmalz zu einem glatten Teig. Für mehr Stabilität mischst du noch etwas Kartoffelstärke unter. Würze den Teig auch mit Salz und geriebener Muskatnuss.

Teile dann etwas Teig ab und rolle ihn zu langen Strängen. Der Teig sollte für etwa 30 Stück reichen, sodass du am Ende zehn Portionen der geflochtenen Pommes bekommst. Achte darauf, dass die Teigstränge alle gleich lang und dick sind. Lege nun jeweils drei davon nebeneinander und flechte sie wie einen Zopf. Drücke die Enden oben und unten leicht zusammen, damit die Pommes nicht wieder aufgehen können. Bist du fertig, lege sie zum Kühlen für vier Stunden in den Kühlschrank.

Danach musst du nur noch reichlich Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen und die geflochtenen Pommes darin von beiden Seiten goldgelb frittieren. Lasse auf Küchenpapier das überschüssige Fett abtropfen und genieße die Pommes noch warm. Sie machen sich gut als Beilage zum Essen, sind aber auch ein leckerer Snack mit einem Dip oder klassisch mit Ketchup oder Mayo für zwischendurch.

Wir lieben knusprige Köstlichkeiten aus Kartoffeln. Deshalb stehen bei uns auch diese Parmesan-Kartoffeln aus dem Ofen weit oben auf der Liste unserer Lieblingssnacks. Das gilt genauso für die Smashed Potatoes mit Kräuterdip und diese Knoblauchkartoffeln mit Zitrone und Rosmarin.