Dieses Eis am Stiel mit ganzen Schoko-Bananen musst du probieren

Wir wollen Eis, Baby! Und zwar kein schnödes Vanille, Schoko oder Erdbeere. Nein, wir möchten lieber diese gefrorenen Schokobananen vernaschen. Die kann man super vorbereiten und aus dem Tiefkühlschrank holen, wenn einen der süße Hunger packt und man eine Abkühlung braucht. Und dann sehen die auch noch so hübsch aus!

Gefrorene Schokobananen sind perfekt an warmen Sommertagen

Schokobananen kennst du vermutlich von Jahr- und Weihnachtsmärkten. Die in flüssige Schokolade getauchten und an Holzstielen aufgespießten Früchte sind der Renner an den Ständen, die süße Naschereien verkaufen. Wir haben den Klassiker sommerfein gemacht und ins Gefrierfach gelegt. Die gefrorenen Schokobananen sind ein toller Eis-Ersatz, der leicht gemacht und einfach nur lecker ist.

Alles, was du dafür brauchst, sind natürlich Bananen. Darüber hinaus sind nur zwei weitere Zutaten nötig: Schokolade und Toppings, mit denen du dein Obsteis verzieren kannst. Du hast die Wahl zwischen bunten Zuckerstreuseln, Haselnusskrokant, gehackten Nüssen, Kokosraspeln,… Stelle dir eine süße Mischung zusammen und verschönere deine gefrorenen Schokobananen ganz nach Belieben.

Übrigens: Die gefrorenen Schokobananen sind eine tolle Idee für den nächsten Kindergeburtstag. Das Verzieren ist eine super Beschäftigung für Kids, die sich ihr Eis selbst zusammenstellen können. Auch beim Schälen, Schneiden und Aufspießen sowie beim Schmelzen und Eintauchen in die Schokolade können sie, natürlich unter Aufsicht eines Erwachsenen, helfen.

Wir haben jede Menge weitere Ideen für selbst gemachtes Eis. Eine ist cooler als die andere und sollte unbedingt ausprobiert werden! Dank cremigem Pistazieneis, Frozen Joghurt mit Beeren, Milka-Eis am Stiel oder fruchtigem Sorbet aus Honigmelone musst du nicht mehr in die Eisdiele, um dich abzukühlen. Genieß den Sommer!