Süße Abkühlung gefällig? Wir essen selbstgemachtes Milka-Eis am Stiel

Heute haben wir ein tolles Dessert für dich, das nur drei Zutaten braucht. Es ist erfrischend, lecker schokoladig und schnell gemacht. Die Rede ist vom Milka-Eis am Stiel.

Blitzrezept mit drei Zutaten: Milka-Eis am Stiel

Milka-Eis am Stiel ist perfekt für alle, die sonntags Lust auf Eis haben, aber vergessen haben, welches zu kaufen. Alles, was du für die Zubereitung benötigst, ist eine Tafel Milka-Schokolade, etwas Sahne, Himbeermarmelade und einen Holzstiel. Schwuppdiwupp, fertig ist ein leckeres Eis am Stiel.

Wir verwenden für unsere Variante Vollmilchschokolade, aber das Eis schmeckt auch hervorragend mit Zartbitterschokolade. Und auch bei der Wahl der Marmelade kannst du dich für deinen Favoriten entscheiden. Probiere doch mal Erdbeer- statt Himbeermarmelade. Oder verwende eine saure Johannisbeermarmelade.

Zuerst nimmst du die Tafel Milka-Schokolade und stellst sie für wenige Minuten in einen Wasserkocher mit heißem Wasser, damit die Schokolade schmilzt. Anschließend schneidest du sie auf und gießt ungefähre Hälfte der Schokolade aus. Verteile die restliche Schokolade gleichmäßig in der Packung und stelle sie aufrecht hin. Nimm dir dafür eine Schüssel oder ein hohes Rührgefäß zur Hilfe. Jetzt musst du nur noch die Sahne mit dem Milchaufschäumer aufschlagen und abwechselnd mit der Marmelade in die Schokoladenverpackung füllen. Holzstiel rein und nach ein paar Stunden im Gefrierfach kannst du dein Milcheis am Stiel genießen. Wie es genau gemacht wird, kannst du dir in Ruhe noch einmal im Video anschauen.

Milka-Eis am Stiel: eine leckere Nascherei, einfach selbst gemacht Wir zeigen dir, wie du im Handumdrehen köstliches Milka-Eis am Stiel selbst machst. Einfache Zubereitung, großer Genuss!

Das Rezept ist so einfach, dass auch Anfänger problemlos das Milka-Eis am Stiel zubereiten können. Die Freude über das köstliche Ergebnis wird groß sein! Überrasche deine Familie doch einfach mal mit dem selbstgerechten Leckerbissen.

Wir sind große Fans davon, Eis zu Hause selber zu machen. Brauchst du noch ein paar Inspirationen, schau dir das Rezept für selbst gemachtes Oreo-Eis am Stiel an. Oder du bereitest dir und deinen Lieben ein Wassermelonen-Eis aus nur zwei Zutaten zu. Superlecker ist auch das Solero-Eis am Stiel.