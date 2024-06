Selbst gemachtes Wassermelonen-Eis: ohne Zucker und aus nur 2 Zutaten

Der Sommer ist mit voller Wucht zurück! Die Temperaturen klettern in vielen Teilen des Landes über die 30-Grad-Marke. Das schreit nach Erfrischung! Wie wäre es mit fruchtigem Wassermelonen-Eis? Das bekommst du nicht im Supermarkt, sondern machst es in wenigen Minuten einfach selbst. Lecker!

Fruchtiges Wassermelonen-Eis selber machen

Für unser leckeres Wassermelonen-Eis brauchst du gerade einmal zwei Zutaten: eine Wassermelone und Limetten. Kein Zucker! Die Süße der Melone reicht aus, um dem coolen Snack ordentlich Geschmack zu verleihen. Für uns ist er daher die ideale Zwischenmahlzeit an heißen Nachmittagen im (Home) Office oder anderswo während der Arbeit. Schmeckt aber auch, wenn man frei hat oder als Nachtisch nach dem Mittag- und Abendessen.

Wenn wir genau drüber nachdenken, ist das Wassermelonen-Eis in jeder Lage und zu jeder Tageszeit ein kühler Begleiter. Und die Arbeit hält sich in Grenzen, was natürlich an extra heißen Tagen ein echter Segen ist. Deine größte Anstrengung ist vermutlich das Pürieren des Melonenfleisches. Das ist durchaus zumutbar und in wenigen Minuten erledigt. Das Fruchtfleisch wird anschließend eingefroren. Wir benutzen dafür spezielle Eisformen für Stieleis, du kannst es aber auch in eine gefrierfeste Dose mit Deckel füllen und später mit einem Löffel genießen.

Tipp: Da das Wassermelonen-Eis ohne zusätzlichen Zucker auskommt, solltest du übrigens eine reife Frucht kaufen. Wir verraten dir, wie du eine reife Melone erkennst.

Ist das Wassermelonen-Eis aufgefuttert, wartet schon eine Ladung Solero-Eis am Stiel auf uns. Richtig hübsch sehen unsere Frozen-Yogurt-Muffins mit Erdbeeren und Himbeeren aus, die ebenfalls für Abkühlung sorgen. Oder wie wäre es mit selbst gemachtem Erdbeereis? Du siehst, die Leckerschmecker-Eistruhe ist reich gefüllt!