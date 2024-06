Frozen-Yogurt-Muffins mit Erdbeeren und Himbeeren: süße Erfrischung

Der Sommer kommt zurück, zumindest für ein paar Tage. Also wird’s Zeit für Eis, und zwar selbst gemacht! Wir schlecken heute fruchtige Frozen-Yogurt-Muffins mit Erdbeeren und Himbeeren. Die sehen nicht nur zuckersüß aus, sondern schmecken auch fantastisch.

Fruchtige Frozen-Yogurt-Muffins mit Beeren

Was kompliziert aussieht, ist in Wirklichkeit ganz leicht: Unsere Frozen-Yogurt-Muffins haben drei verschiedene Schichten, die alle etwas anders schmecken und aussehen; als wäre hier ein Profi am Werk gewesen. Aber keine Bange, mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung ist die Herstellung der Süßspeise ein Kinderspiel.

Die Basis aller drei Schichten bildet Joghurt. Wir wählen griechischen Joghurt, der cremiger und kompakter ist als sein herkömmlicher Bruder. Das liegt daran, dass er in drei statt in zwei Schritten gefiltert wird und dadurch mehr Proteine enthält. Mit Eiweiß versorgen dich unsere Frozen-Yogurt-Muffins also auch noch.

Lass dir an warmen Sommertagen auch unser Erdbeereis aus nur vier Zutaten schmecken. Oder du gönnst dir einen Banana Split wie in der Eisdiele. Richtig köstlich und noch dazu leicht gemacht ist ein Nutella-Eis aus dem Glas.

Aber wie erhalten die drei Schichten ihre verschiedenen Farben? Ganz einfach: indem du Fruchtpüree herstellst und mit dem Joghurt vermischst. Ganz unten findest du einen Himbeer-Joghurt-Boden, der von einer Joghurt-Vanille-Schicht getoppt ist. Und ganz oben wartet leckere Erdbeer-Joghurt-Eiscreme auf dich.

Hast du alle drei Joghurtcremes hergestellt, helfen Muffinförmchen beim Herstellen der Frozen-Yogurt-Muffins. Nutze am besten ein typisches Backblech mit zwölf Mulden, denn das lässt sich besonders gut in den Tiefkühlschrank stellen. Teile also alle drei Joghurtsorten auf zwölf Muffinformen auf und lass sie anschließend im Froster fest werden. Das dauert mehrere Stunden, also übe dich in Geduld. Die Wartezeit wird mit leckerem Eisgenuss belohnt.

Natürlich kannst du für die Frozen-Yogurt-Muffins auch andere Obstsorten verwenden – das Rezept lässt sich beliebig abwandeln. Wir wünschen viel Vergnügen beim Ausprobieren und Schlecken!