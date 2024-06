Banana Split: So schmeckt der Klassiker wie in der Eisdiele

I scream, you scream, we all scream for ice cream! Die USA sind bekannt für ihre Milchshakes und Eiskreationen, die aussehen wie aus einem Bilderbuch. Eine davon: Banana Split, nur komplett mit knallroter Kirsche. Allein schon dieser Anblick erweckt Nostalgie für eine Zeit, in der an uns noch nicht einmal gedacht wurde. Wir lieben diesen Klassiker und möchten dir das Originalrezept nicht vorenthalten!

Rezept für klassisches Banana Split wie in den USA

Banana Split ist ein absoluter Evergreen der US-amerikanischen Eiskultur. Wer genau das kalte Kunstwerk allerdings erfunden hat, ist umstritten. Mittlerweile sind sich die meisten einig, dass es seinen Ursprung in der Stadt Latrobe in Pennsylvania hat. Dessen Optiker David Strickler fühlte sich bereits 1904 im Urlaub von anderen Eisbechern inspiriert und erschuf, wieder zu Hause, seine eigene Version.

Für ein klassisches Banana Split brauchst du eine Banane und drei Kugeln Eis der Sorten Vanille, Schokolade und Erdbeere. Der Name des Bechers kommt von seiner Servierform. Die Banane wird längs in der Mitte gespalten (auf Englisch split) und mit den Eiskugeln gefüllt. Darauf kommen eine oder mehrere Soßen, klassischerweise Schokolade, Erdbeere und Ananas, eine ordentliche Portion Sahne und eine rote Marschino-Kirsche. Sieht man dieses Dessert vor sich, fühlt man sich direkt in ein amerikanisches Diner der 1950er Jahre versetzt.

Heutzutage gehört Stricklers Eiskreation auch hierzulande in jedem Eiscafé auf die Karte und wird gerne bestellt. Mittlerweile gibt es zahlreiche Abwandlungen des Originalrezepts, unter anderem mit gegrillter Banane, Kaffee-Eis oder Karamellsoße. Wir halten uns jedoch an den Klassiker, denn der schmeckt zu gut, um ihn großartig abzuwandeln. Also, genieß den Sommer mit einem leckeren Banana Split.

Feiere die kommende warme Jahreszeit mit weiteren köstlichen Eissorten wie diesem selbstgemachten Vanilleeis. Oder wie wäre es mit einem Matcha-Eis, das ein ganz besonders Geschmacksprofil aufweist? Doch lieber Wassereis? Dann mach dir ein Aperol-Eis am Stiel. Frohes Schlecken!