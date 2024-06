Solero-Eis am Stiel: schnell gemachte Erfrischung für den Sommer

Wenn im Sommer die Temperaturen an der 30-Grad-Marke kratzen, ist eine kühle Erfrischung immer willkommen. Aber die Schlange an der Eisdiele ist dir zu lang und im Supermarkt herrscht im Regal, wo sonst Erdbeereis neben den Sorten Vanille oder Zitrone steht, gähnende Leere? Die Lösung: Eis einfach selber machen. So wie den beliebten Klassiker Solero-Eis am Stiel.

Solero-Eis am Stiel: So einfach gelingt das Eis zu Hause

Wenn ich dürfte, wie ich wollte, dann könnte ich mich im Sommer fast nur von Eis ernähren. Ganz weit oben auf der Liste der Eissorten, die dabei nicht fehlen dürfen, ist ein Solero-Eis. Dieser Klassiker weckt Erinnerungen an endlos erscheinende Sommerferien und schmeckt fruchtig und cremig zugleich. Für mich eindeutig der Geschmack des Sommers.

Möchtest du das Solero-Eis am Stiel auch mal zubereiten, brauchst du insgesamt nur sechs Zutaten und 20 Minuten. Obendrauf kommt noch die Zeit, die das Eis im Gefrierschrank fest werden muss.

Ein Solero-Eis besteht aus einer fruchtigen Mango-Maracuja-Schicht und einem cremigen Joghurt-Sahne-Eis mit leichter Vanillenote. Zuerst schälst du die Mango und schneidest sie in Würfel. Püriere sie dann gut durch und mische den Saft unter.

Danach schlägst du Sahne steif und verrührst in einer separaten Schüssel Joghurt, Vanillemark und Puderzucker miteinander. Hebe die Joghurt-Mischung vorsichtig unter die Sahne. Nun füllst du abwechselnd das Mango-Püree und die Joghurt-Sahne-Masse in spezielle Eisförmchen und lässt diese für mindestens vier Stunden im Eisfach fest werden. Danach kannst du dein selbst gemachtes Solero-Eis genießen. Aber Achtung: Das Suchtpotenzial ist sehr hoch.

Selbst gemachtes Eis schmeckt einfach am besten. Nicht nur, weil du genau weißt, was alles an Zutaten drin steckt, sondern auch, weil du dir deine eigenen Lieblingssorten kreieren kannst. Suchst du nach weiteren Ideen für kalte Erfrischungen, probiere doch mal unser Erdbeer-Eis am Stiel. Ein Aperol-Eis erfrischt nicht nur, es macht auch alle Fans des orangen Kult-Getränks glücklich. Mit exotischem Geschmack hingegen verwöhnst du deinen Gaumen im Sommer mit einem Limetten-Kokos-Eis.