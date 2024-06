Du liebst Oreos und Eis? Dann solltest du folgendes Rezept für Oreo-Eis am Stiel unbedingt ausprobieren! Das Beste daran: Du brauchst nur wenige Zutaten und keine Eismaschine. Freu dich auf das wohl beste Eis am Stiel aller Zeiten.

Knusprige Kekse, cremiges Eis

Dieses Eis am Stiel ist mehr als nur eine süße Erfrischung. Es ist eine Möglichkeit, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen und ein unvergessliches Geschmackserlebnis zu kreieren. Die Kombination aus zarter Vanilleeiscreme und der unwiderstehlichen Knusprigkeit von Oreo-Keksen verschmilzt zu einer himmlischen Symphonie auf deiner Zunge. Die süßen Kekskrümel verleihen dem Eis eine Textur, die jeden Bissen zu einem echten Genussmoment macht.

Die Zubereitung dieses köstlichen Desserts ist einfacher, als du vielleicht denkst. Mit ein paar einfachen Zutaten und etwas Geduld kannst du in kürzester Zeit deine eigenen Oreo-Eis am Stiel-Kreationen zaubern.

Du kannst das Oreo-Eis am Stiel außerdem ganz nach deinen eigenen Vorlieben gestalten. Von Schokoladensoße über bunte Streusel bis hin zu frischen Früchten – du hast die freie Wahl, um deinem Eis eine persönliche Note zu verleihen. Lass deiner Fantasie freien Lauf und kreiere ein Meisterwerk aus Aromen und Texturen.

Es geht doch nichts über ein kühles Eis im Sommer! Und wenn dann auch noch dein Lieblingskeks im Eis verarbeitet wird, kann es gar nicht besser werden. Genieße den Sommer und unser grandioses Oreo-Eis am Stiel mit Toppings.

Portionen: 10

Zubereitungszeit: 10 Min

Gesamtzeit: 10 Min

Einfrieren: 120–180 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Das brauchst du für Oreo-Eis am Stiel:

10 x Oreos in der Tüte (die, in der 6 Kekse enthalten sind)

10 Eisstiele (11 cm)

Für die Eismasse:

400 g gezuckerte Kondensmilch

500 ml Sahne

1 TL Vanilleextrakt

Für die Kuvertüre und Deko:

300 g dunkle Kuvertüre, temperiert

300 g weiße Kuvertüre, temperiert

6 Oreo-Kekse, zerkleinert

Mini-Smarties

getrocknete Himbeeren und Erdbeeren

Pistazien, gehackt

Haselnusskrokant

Zuckerstreusel

So geht das Oreo-Eis am Stiel:

1. Schneide die Oreo-Packungen an der Seite auf. Kratze die Vanillecreme von den Oreo-Keksen ab und gib die Creme in einen Krug. Die Keksteile zerkleinerst du in einer separaten Schüssel. Stelle die leeren Oreo-Verpackungen hochkant in einen Topf und fülle die Keks-Krümel hinein.

Credit: Media Partisans

2. Gib Kondensmilch, Sahne und Vanilleextrakt zu der Vanillecreme in den Krug. Verrühre alles miteinander.

Credit: Media Partisans

3. Fülle die Mischung in die Oreo-Verpackungen.

Credit: Media Partisans

4. Stecke in jede Verpackung einen Eisstiel. Friere nun die gefüllten Oreo-Verpackungen für mindestens 2 bis 3 Stunden (am besten über Nacht) ein.

Credit: Media Partisans

5. Temperiere die Kuvertüre (dunkel und weiß) und fülle sie jeweils in ein hohes Glas. Hole das Oreo-Eis aus dem Gefrierschrank. Löse die Verpackungen ab und tunke das Eis am Stiel in die Kuvertüre.

Credit: Media Partisans

6. Dekoriere nun das Oreo-Eis am Stiel ganz nach deinem Geschmack. Beispielsweise mit Spritzern der andersfarbigen Kuvertüre, mit Haselnusskrokant, mit Pistazien, mit Smarties oder mit getrockneten Früchten.

Credit: Media Partisans

