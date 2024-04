3-mal gefüllte Brötchen-Waffeln: Besonders lecker zum Frühstück:

Leckerschmecker ist bekannt für außergewöhnliche, aber leckere kulinarische Kombinationen. Erinnere dich doch nur an die Bruschetta-Spaghetti mit Hühnchen, unsere Lasagne-Suppe oder das Bananenbrot-Tiramisu. Ganz in diesem Sinne zeigen wir dir heute ein Rezept für 3-mal gefüllte Brötchen aus dem Waffeleisen. Lass dich von den süßen und herzhaften Brötchen-Waffeln begeistern.

3-mal gefüllte Brötchen-Waffeln: einfach zubereitet

Wärst du auf die Idee gekommen, Brötchenteig im Waffeleisen zu backen? Nein? Wir schon! Entdecke mit uns eine ganz andere Art des Frühstücks.

Das Waffeleisen kam bei uns schon häufig für ungewöhnliche Kreationen zum Einsatz. Von deftigen Knödelwaffeln über pikante Schinken-Käse-Waffeln mit Ananas bis hin zu Zimtschnecken aus dem Waffeleisen haben wir schon fast alles mit dem Klemmeisen zubereitet.

Heute nehmen wir fertigen Brötchenteig und füllen diesen einmal mit Salami und Käse, in einer zweiten Variante mit Schoko und Banane und in der dritten Variante mit einer Raffaello-Kugel und Himbeeren. Dank des Fertigteigs geht die Zubereitung kinderleicht. Morgens hat man ja auch nicht immer Lust, ewig am Herd zu stehen, wenn der Magen knurrt. Wer mag, kann die gefüllten Brötchen im Waffeleisen auch als Mittagssnack genießen oder zur Kaffeepause am Nachmittag. Und auch die Füllungen kannst du selbstverständlich variieren und ganz nach Geschmack abwandeln. Wie wäre es passend zum Frühling mit einer Füllung aus Spargel oder Erdbeeren?

3-mal gefüllte Brötchen im Waffeleisen: leckeres Frühstücksrezept Probiere unsere 3fach gefüllten Brötchen im Waffeleisen und revolutioniere dein Frühstück. Von herzhaft bis süß ist alles dabei.

Wir servieren dir die Brötchen-Waffeln heute als kreatives Frühstücksrezept, mit dem du deine Familie oder auch Gäste bei einem Brunch überraschen kannst. Sie haben so etwas mit Sicherheit noch nicht gesehen, geschweige denn selbst probiert.

Also, hol das Waffeleisen aus dem Schrank und lass uns loslegen!

Probiere auch die 4 Rezepte mit dem Waffeleisen aus dem obigen Video oder unser Rezept für den Pommes-Waffel-Burger. Dein Waffeleisen kann noch so viel mehr!

1. Brötchen-Waffel mit Salami und Käse

2 fertiger Brötchenteig

1 Scheibe Käse

1 Scheibe Salami

1 TL Ketchup Zubereitung Platziere einen Brötchenteig in einem Waffeleisen.

Belege den Teig mit einer Scheibe Käse sowie einer Scheibe Salami und gib einen 1 TL Ketchup obendrauf.

Lege den zweiten Brötchenteig obendrauf und backe das gefüllte Brötchen im Waffeleisen rund 10 Minuten aus.

2. Brötchen-Waffel mit Schoko und Banane

2 fertiger Brötchenteig

2 Bananenscheiben

1 Stück Schokolade Zubereitung Platziere einen Brötchenteig in einem Waffeleisen.

Belege den Teig mit der Schokolade und den Bananenscheiben.

Lege den zweiten Brötchenteig obendrauf und backe das gefüllte Brötchen im Waffeleisen rund 10 Minuten aus.