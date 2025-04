Käse-Fans aufgepasst: Es gibt gefüllte Cannelloni mit Mozzarella und Schinken

Fans von Mozzarella dürfen sich freuen: Diese gefüllten Cannelloni mit Mozzarella und Schinken verwenden nicht nur eine, auch nicht zwei, sondern gleich drei verschiedene Arten des italienischen Weichkäses miteinander. Und weil das noch nicht genug ist, umwickeln wir die Rollen noch mit Schinken, bevor sie in den Ofen kommen. Das Ergebnis: einfach nur großartig. Hier ist unser Rezept.

Gefüllte Cannelloni mit Mozzarella in käsiger Tomatensoße

Kennst du Cannelloni? Das sind große italienische Röhrennudeln, die sich hervorragend befüllen lassen. In Italien gibt es sie häufig klassisch mit einer Füllung aus Ricotta und Spinat. Doch wie wäre es, wenn du ein Ofengericht daraus machen würdest, vor dem jeder Käse-Fan in die Knie gehen würde? Unser Rezept für gefüllte Cannelloni mit Mozzarella bringt nicht nur den Käse zum Schmelzen, sondern auch dein Herz.

Die Zubereitung ist ganz einfach, denn du musst keine separate Soße kochen. Öffne einfach nur eine Dose Tomaten und vermische deren Inhalt mit Burrata, Parmesan, Olivenöl und ordentlich schwarzem Pfeffer. Dann geht es schon an das Befüllen der Nudeln. Die Füllung besteht aus Baby-Mozzarella, Kirschtomaten und Basilikumblättern. Schiebe diese abwechselnd in die Nudeln und wickle diese anschließend in Schinken ein.

Nun geht es schon ans Schichten. Beginne mit etwas von der Soße, die du etwa einen fingerbreit in eine Kastenform 🛒 füllst. Lege darauf nun eine Schicht gefüllte Cannelloni. Wiederhole das so oft, bis die Form voll und die Nudeln alle sind und ende mit einer Schicht Soße. Jetzt kommt noch eine Schicht Mozzarella darauf und schon wird das Ganze im Ofen goldbraun überbacken. Mmh, wie das duftet! Wir können es kaum erwarten, endlich die gefüllten Cannelloni mit Mozzarella zu verspeisen. Du auch nicht? Na, dann folge dem Rezept im Video oben und leg los!

Wusstest du, dass du Cannelloni auch süß als leckeren Cannellonikuchen aus dem Karton zubereiten kannst? Das ist garantiert ein echter Hingucker! Auch lecker: Zucchini-Cannelloni in Tomatensoße, ganz ohne Nudeln!

Gefüllte Cannelloni mit Mozzarella Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 6 Kochutensilien 1 Kastenform, 35 cm Zutaten 1x 2x 3x 600 g passierte Tomaten aus der Dose

200 g Parmesan fein gerieben

100 ml Olivenöl

grober Pfeffer nach Geschmack

3 Kugeln Burrata gut abgetropft

24 Cannelloni

400 g Kirschtomaten

frischer Basilikum

400 g Baby-Mozzarella gut abgetropft

24 Scheiben Serrano-Schinken

2 Kugeln Mozzarella gut abgetropft und gerieben Zubereitung Verrühre die Tomaten mit dem geriebenen Parmesan, Olivenöl, Pfeffer und zerdrücktem Burrata und stelle sie beiseite.

Fülle nun die Cannelloni abwechselnd mit Kirschtomaten, Basilikumblättern und Baby-Mozzarella. Rolle die befüllten Cannelloni in Schinken ein.

Schichte die Soße abwechselnd mit den Cannelloni in eine Kastenform. Reibe nun den Mozzarella darüber und schiebe die Form bei 160 °C Umluft für 90 Minuten in den Ofen. Notizen Die Tomaten-Käse-Soße bindet besser, wenn du außerdem 1-2 EL Kartoffelstärke unterrührst.

