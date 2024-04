Gefüllte Eier gelten als Party-Hit und sind auf Buffets gern gesehen. Sie lassen sich mühelos und rasch zubereiten und kommen bei den meisten gut an. In unserer Variante haben wir die Eier nicht klassisch mit Remoulade gefüllt, sondern sie mit saftig gebratenem Hackfleisch versehen. Zusammen mit einer schmackhaften Béchamelsoße und frisch geriebenem Käse kannst du in nur kurzer Zeit einen wahrhaftig leckeren Auflauf auf den Tisch zaubern.

Gefüllte Eier-Auflauf in Béchamelsoße zubereiten

So hast du deine Eier bestimmt noch nie gegessen. Der Auflauf mit gefüllten Eiern in Béchamelsoße ist die Deluxe-Variante eines Eier-Gerichtes. Möchtest du es nachkochen, sind zwei Arbeitsschritte nötig. Zuerst bereitest du die Eier zu, danach die Soße. Auf geht’s!

Koche die Eier und kümmere dich in der Zwischenzeit um die Hackfleischfüllung. Dafür brätst du das Fleisch mit Zwiebel an. Sind die Eier fertig und abgekühlt, halbierst du sie, entfernst das Eigelb und gibst es zum Hack.

Danach ist die Soße dran. Schmelze Butter in der Pfanne, gib das Mehl hinzu und verrühre alles zu einer glatten Masse. Dann gießt du die Milch hinzu und rührst so lange weiter, bis du eine homogene Soße hast. Davon kommt ein Teil zum Hackfleisch. Dann füllst du das Hack in die Eier, legst sie in eine Auflaufform und gießt die restliche Soße darüber, fügst die Tomatensoße hinzu und streust geriebenen Mozzarella drauf. Dann geht es in den Ofen und du darfst dich auf eine leckere Mahlzeit freuen.

Weitere kreative Aufläufe kannst du bei Leckerschmecker entdecken. Ebenfalls mit Hack ist der griechische Nudelauflauf Pastitsio. Für Fisch-Liebhaber gibt es einen cremigen Nudelauflauf mit Lachs und wer es deftig mag, freut sich über einen Kartoffelauflauf aus der Kastenform.