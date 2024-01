Brate das in kleine Würfel geschnittene Gemüse fürs Gemüseragout in Olivenöl an und würze es mit Salz und Pfeffer. Füge Pizzatomaten und Rosmarin hinzu und verrühre alles gut miteinander. Lasse alles ca. 30 Minuten durchkochen – das Ragout sollte nicht zu flüssig sein – und danach etwas abkühlen.