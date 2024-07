Gefüllte Pfannkuchen mit Pfifferlingen schmecken allen, die gern herzhaft frühstücken

Es gibt heute mal ein herzhaftes Frühstück: Ich serviere dir gefüllte Pfannkuchen mit Pfifferlingen. Die kleinen Pilze haben jetzt Saison, und das haben wir den feuchten Frühlingsmonaten zu verdanken. Also: Ab in die Natur – oder in den Supermarkt –, besorg dir eine Ladung Pfifferlinge und los geht’s!

Gefüllte Pfannkuchen mit Pfifferlingen: herzhaft frühstücken

Früher war ich überhaupt kein Fan von Pilzen. Als ich klein war, schmeckten sie mir zu glibberig, die Konsistenz schreckte mich einfach ab. Heute weiß ich es besser und liebe die kleinen Waldbewohner. Besonders Pfifferlinge haben es mir angetan. Ich esse sie gern in Pastasoßen, Salaten oder eben in gefüllten Pfannkuchen mit Pfifferlingen.

Zugegeben: Pfifferlinge sind etwas anspruchsvoller zu verarbeiten als beispielsweise Champignons. Ihre Köpfe haben feine Rillen, in denen sich gerne mal hartnäckige Schmutzreste verstecken. Die lassen sich am besten mit einer feinen Bürste oder einem Küchentuch entfernen. Hast du es geschafft, schneide größere Exemplare am besten etwas kleiner, danach werden sie mit Zwiebel, Knoblauch und Oregano angebraten. Achte darauf, ihnen nicht zu wenig Hitze zu verpassen, sonst verwässern die Pilze und werden matschig. Noch etwas Sahne dazu, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt, und dann geht’s weiter.

Als Nächstes widmest du dich den Eierkuchen, um deine gefüllten Pfannkuchen mit Pfifferlingen zuzubereiten. Dafür rührst du fix einen Teig zusammen und brätst ihn zu etwa vier Pfannkuchen aus. Diese füllst du im letzten Schritt mit den Pilzen, rollst oder faltest sie zusammen und servierst sie sofort, denn warm schmecken die gefüllten Pfannkuchen mit Pfifferlingen am besten.

Probiere unbedingt auch unseren Nudelauflauf mit Pfifferlingen und unser Pfifferlingrisotto. Wir können dir außerdem unsere Kartoffel-Pfannkuchen mit Knoblauch-Dip. Lecker!