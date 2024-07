Nudelauflauf mit Pfifferlingen: Besser können Pilze nicht schmecken

Einige Worte, die Appetit machen: Pfifferlinge, Nudeln, cremige Soße, überbacken mit Käse. Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Dann zögere nicht, sondern bereite direkt unseren Nudelauflauf mit Pfifferlingen zu! Er überzeugt mit pfeffrigem Pilzgeschmack und cremiger Soße. Soo lecker!

Ofengericht mit Pilzen: Nudelauflauf mit Pfifferlingen

Dieses Jahr ist der Sommer ein bisschen schüchtern. Immer wieder wird er von mittelschweren bis starken Regenschauern unterbrochen. Auch wenn das nicht unbedingt das perfekte Badewetter ist, einen Vorteil hat dieses Wetter doch: Es begünstigt Pilzwachstum. Besonders toll ist das bei solchen Pilzen, die nur kurz Saison haben, wie Pfifferlinge. Wir haben uns die ersten Exemplare der Saison geschnappt und servieren sie als Nudelauflauf mit Pfifferlingen.

Für einen leckeren Nudelauflauf mit Pfifferlingen brauchst du nur wenige Zutaten. Das Ziel ist es nämlich, den feinen Eigengeschmack der Pilze auf keinen Fall zu überdecken. Daher veredeln wir das Ofengericht nur mit etwas Sahne, Zwiebeln und Käse. Lecker schmeckt auch etwas Speck, den du zusammen mit den Pilzen anbraten kannst. Lebst du vegetarisch, kannst du den aber genau so gut weglassen.

Das Anbraten der Pfifferlinge ist ein besonders wichtiges Thema: Sie vertragen, brauchen sogar, hohe Temperaturen. Wie alle Pilze enthalten die Eierschwämme viel Wasser. Brätst du sie bei zu geringer Temperatur an, wässern sie aus und werden matschig. Gib ihnen also ruhig Flamme. Verrühre sie direkt in der Pfanne mit der Sahne und schon kann der Nudelauflauf mit Pfifferlingen in den Ofen. Dort wird ihm eine goldbraune Käsekruste aufgesetzt. Zum Schluss garnierst du mit etwas Petersilie. Besser kann ein Pfifferling kaum schmecken!

Pfifferlinge fangen gerade erst mit ihrer Saison an und es gibt so viele Rezepte, wo du die Waldpilze verarbeiten kannst. Mache aus ihnen ein köstliches Pfifferlings-Risotto oder serviere sie edel auf einem Pilz-Toast mit Ziegenkäse und Trüffelöl. Auch zusammen mit Porree in einer Pilz-Lauch-Quiche sind sie ein wahrer Hochgenuss!