Pilz-Lauch-Quiche: kulinarischer Gruß aus der französischen Küche

Bereite zuerst den Mürbeteig zu. Vermische das Mehl mit dem Salz und der zimmerwarmen Butter in einer Schüssel und knete alles mit den Händen grob durch. Gib dann das lauwarme Wasser dazu und knete so lange weiter, bis ein homogener Teig entstanden ist.

Forme den Teig zu einer Kugel und lege diese in Frischhaltefolie gewickelt für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Bereite in der Zwischenzeit das Gemüse vor. Wasche zuerst den Lauch gründlich und schneide ihn in dünne Scheiben. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides klein.

