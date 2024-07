Von gefüllten Toastbrötchen mit Chili con Carne bekommt niemand genug

Ob morgens, mittags oder abends: Unsere gefüllten Toastbrötchen mit Chili con Carne sind echte Leckerbissen. Und so schön deftig! Sie lassen sich super mit Chili-Resten vom Vortag zaubern, aber du kannst genauso gut ein frisches Chili kochen. So oder so: würzig und köstlich sind diese herzhaften Brötchen allemal.

Deftige gefüllte Toastbrötchen mit Chili con Carne

Manchmal sehnt man sich nach einem Gericht, das die Seele streichelt. So genanntes Comfort Food, also Essen, das einem gut tut, muss ab und zu einfach sein. Dann geht es um Genuss und Aroma, um Zutaten, die man liebt – ob die Speise besonders nahrhaft oder gar gesund ist, rückt dann an zweite Stelle. Für uns fallen unsere gefüllten Toastbrötchen mit Chili con Carne genau in diese Kategorie. Sie geben uns einfach ein gutes Gefühl und machen darüber hinaus auch noch Spaß!

Aus wenigen Zutaten kochst du zunächst ein Chili. Folge dafür einfach unserem Rezept. Solltest du noch Reste eines Chilis vom Vorabend übrig haben: umso besser, denn dann sparst du ordentlich Zeit bei der Zubereitung! Natürlich schmecken unsere gefüllten Toastbrötchen mit Chili con Carne auch ohne Fleisch. Du kannst das Hack beispielsweise mit einem pflanzlichen Ersatzprodukt austauschen oder stattdessen etwa Linsen verwenden.

Das Chili con Carne, ob neu gekocht oder als Rest, wird in aufgeschnittene Toastbrötchen-Hälften gefüllt. Nimm vorher etwas Teig heraus, den du einfach so essen kannst. So entsteht eine Mulde, in der das Chili Platz findet. Nun musst du nur noch etwas Käse darüber streuen und die Brötchen für wenige Minuten in den Ofen schieben. Aber nicht zu lang, sonst werden die Brötchen hart.

Übrigens: Auch unsere gefüllten Hackfleisch-Käsebrötchen sind verführerische Gebäckstücke. Genauso lecker sind unsere gefüllten Pizzakörbchen und gefüllter Blätterteig mit Käse und Schinken.