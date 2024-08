Gesund & preiswert kochen: gefüllte Zucchini mit Hackfleisch und Käse

Wir alle kennen und lieben Zucchini, doch hast du mal eine runde Zucchini probiert? Dir ist das hübsche Gemüse sicher einmal auf dem Wochenmarkt ins Auge gefallen. Natürlich kannst du für unser Rezept auch gewöhnliche Zucchini in länglicher Form verwenden, doch runde Exemplare eignen sich zum Befüllen besonders gut. Ausgehöhlt bieten sie nämlich mehr Platz für die leckere Füllung. Außerdem schmecken sie besonders aromatisch. Also schnapp dir die Gemüsekugeln und bereite gefüllte Zucchini mit Hackfleisch und Käse zu!

Gefüllte Zucchini mit Hackfleisch: knackig, frisch und herzhaft

Das Beste an unserem Rezept? Da können wir uns gar nicht entscheiden. Zucchini sind ein günstiges Gemüse, das überall erhältlich, gesund und lecker ist. Selbst Kinder mit einer generellen Abneigung gegen Grünzeug haben in der Regel nicht viel gegen Zucchini einzuwenden. Und noch weniger, wenn sie gefüllte Zucchini mit Hackfleisch und Käse vorgesetzt bekommen! Das Gericht ist außerdem Low Carb, also kohlehydratarm und für jene geeignet, die auf ihre Linie achten wollen, ohne auf Genuss zu verzichten.

Ein weiterer Pluspunkt ist die simple Zubereitung. Die Zucchini sind rasch ausgehöhlt, die Füllung aus Hackfleisch ist fix in der Pfanne mit etwas Olivenöl und Knoblauch zubereitet. Die kommt in die Zucchini, darüber eine Portion geriebener Käse und ab in den Ofen, der den Rest der Arbeit für dich übernimmt. Wenn du unser Rezept für gefüllte Zucchini mit Hackfleisch runde Exemplare verwendest, dauert der Backvorgang etwas länger: etwa 30 Minuten. Längliche Zucchini brauchen nur etwa 15 Minuten. Dafür sehen runde Zucchini besonders schick aus, und das Auge isst schließlich auch mit.

So hast du in insgesamt etwa 45 Minuten eine tolle, nahrhafte Mahlzeit für die ganze Familie zubereitet. Wie immer kannst du variieren und improvisieren. Wie wäre es mit geriebenem Mozzarella anstelle des hier verwendeten Goudas? Du kannst die Hackfleischfüllung auch mit einer Dose stückige Tomaten mischen. Oder anstelle des Fleischs auf eine vegetarische Alternative zurückgreifen, um ein proteinreiches Gericht für alle am Tisch zu zaubern!

Apropos vegetarisch: gefüllte Zucchini mit Mozzarella und Tomaten sind unwiderstehlich, kommen ohne Fleisch aus und sind in unter 30 Minuten fertig. Fischliebhaber kommen mit unserem Rezept für überbackene Zucchini mit Thunfisch auf ihre Kosten. Gefüllte Zucchini mit Bulgur sind ebenfalls eine wunderbare Variation, die nicht nur Vegetariern schmeckt!