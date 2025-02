Gönn dir diese gefüllte Zucchini mit Nudelrisotto und Entenbrust

Gefüllte Zucchini lieben wir. Ein Risotto ist aber auch nicht schlecht und zu gebratener Entenbrust können wir ebenfalls nur schwer nein sagen. Wie wäre es, wenn man einfach alle drei Komponenten miteinander verbindet und daraus einfach diese köstliche gefüllte Zucchini mit Nudelrisotto und Entenbrust zaubert?

Gefüllte Zucchini mit Nudelrisotto und Entenbrust: So geht’s!

Manchmal darf es auch mal etwas Besonderes sein, das man sich nicht jeden Tag kocht und daher umso köstlicher schmeckt, wenn man es sich mal gönnt. Diese gefüllte Zucchini mit Nudelrisotto und Entenbrust ist so ein besonderes Gericht und wir zeigen dir, wie du es zubereitest.

Für die gefüllte Zucchini mit Nudelrisotto und Entenbrust brauchst du eine möglichst gerade gewachsene Zucchini, eine Entenbrust, kleine Hörnchen-Nudeln, Parmesan, Honig sowie Gemüsebrühe. Auch eine Knoblauchzehe, Olivenöl, Salz und Pfeffer stellst du bereit. Dann kann es auch schon losgehen.

Starte damit, die Haut von der Entenbrust vorsichtig abzuziehen oder mit einem Messer zu lösen. Brate sie dann ohne Zugabe von Fett in einer Pfanne 🛒 knusprig an. Danach nimmst du sie heraus und lässt sie abkühlen. Die Zucchini halbierst du der Länge nach und kratzt das Fruchtfleisch heraus. Achte darauf, noch genug an den Rändern stehenzulassen, damit die Füllung in der Zucchini hält. Brate die Entenbrust und die Zucchini ebenfalls in der Pfanne an und lasse das Fleisch anschließend im warmen Backofen ziehen.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

In der Zwischenzeit kannst du das Nudelrisotto wie im Rezept beschrieben zubereiten. Fülle es in die ausgehöhlte Zucchinihälfte, streue klein geschnittene Entenhaut darüber und verteile obendrauf die in Scheiben geschnittene Entenbrust. Mmh, einfach nur lecker!

Lust noch mehr raffinierte Gerichte wie unsere gefüllte Zucchini mit Nudelrisotto und Entenbrust zu entdecken? Dann stöbere doch mal durch die anderen Leckerschmecker-Rezepte. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf mit Spinat und Béchamelsoße? Oder doch lieber gefüllte Zucchini mit Thunfisch und Käse? Risotto-Fans sollten das Bergkäse-Risotto mit Birne und Walnüssen nicht verpassen.

Gefüllte Zucchini mit Nudelrisotto und Entenbrust Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Entenbrust mit Haut

1 Zucchini möglichst gerade

Salz und Pfeffer

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

120 g kleine Hörnchen-Nudeln

300 ml Gemüsebrühe

100 g Parmesan gerieben

1 EL Honig Zubereitung Ziehe die Haut der Entenbrust ab und brate sie in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett knusprig an. Lasse sie anschließend abkühlen.

Halbiere die Zucchini zu 2/3 der Länge nach und kratze das Innere heraus. Schneide den oberen Teil der Zucchini klein und lege es beiseite.

Würze die ausgehöhlte Zucchini und die Entenbrust mit Salz und Pfeffer. Brate die Zucchini und die Entenbrust dann in der Pfanne mit dem Fett der Haut an. Lasse das Fleisch danach für rund 10 Minuten an einem warmen Ort, zum Beispiel im Backofen bei 120 °C ziehen. Stelle die gegrillte Zucchini beiseite.

Ziehe den Knoblauch ab und röste ihn in einer Pfanne mit Olivenöl an. Gib die geschnittene Zucchini hinzu und brate sie kurz mit an. Füge dann die Nudeln hinzu, lösche sie nach und nach mit Brühe ab und lasse sie einige Minuten köcheln, bis die Nudeln gar sind. Streue den geriebenen Parmesan hinzu, sobald die Nudeln al dente sind und verrühre alles gut, sodass eine cremige Konsistenz entsteht. Schmecke abschließend alles noch einmal mit Salz und Pfeffer ab.

Fülle die ausgehöhlte Zucchini mit dem Nudelrisotto, breche die knusprige Entenhaut in kleine Stücke und verteile sie über den Nudeln.

Schneide die Entenbrust in dünne Scheiben, lege sie auf das Nudelrisotto und streiche sie mit dem Honig ein. Notizen Tipp: Beschwere die Entenhaut beim Braten in der Pfanne zum Beispiel mit einer feuerfesten Form. So kann sie gleichmäßig braten und verzieht sich nicht.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.