Ein Frühstück, das begeistert: gefüllter French Toast mit Ricotta und Himbeeren

Frühstück ist schon lange keine Notwendigkeit mehr, um mit Energie in den Tag zu starten. Es ist zu einem Statement geworden, einer Möglichkeit, sich schon morgens etwas Gutes zu tun. Daher darf es an manchen Tagen gerne etwas ausgefallener zugehen. Ein Beispiel dafür ist dieser gefüllte French Toast mit Ricotta und Himbeeren. So machst du es.

Gefüllter French Toast mit Ricotta und Himbeeren: saftig, fruchtig, lecker

French Toast, hierzulande lange als „Arme Ritter“ bekannt, hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Trend-Essen für Frühstücksfans entwickelt. Dabei handelt es sich um Brotscheiben, die in Milch getränkt und Ei gewälzt werden, bevor sie in einer Pfanne knusprig braten. Das ist eine hervorragende Basis, um sie mit allerlei Toppings zu versehen. Doch was, wenn die Toppings nicht auf den Toast kommen, sondern als Füllung Verwendung finden?

Gefüllter French Toast mit Ricotta und Himbeeren ist unsere Antwort auf diese Frage. Dieses kombiniert das knusprig-süße Brot mit dem cremigen italienischen Frischkäse und säuerlich-süßen Beeren zu einem wahren Gedicht der Aromen.

Die Zubereitung ist simpel. Du brauchst Ricotta, den du mit etwas Zitronenschale und einem Hauch Vanillezucker abschmeckst, sowie ein wenig Himbeermarmelade und einige frische Beeren. Bestreiche nun zwei Scheiben Brot mit der Ricotta-Mischung und klappe sie wie ein Sandwich zusammen. Drücke alles ein wenige zusammen, damit sich die Füllung nicht beim Braten verabschiedet. Nun folgt der Schritt, der French Toast erst zu dem macht, was wir lieben: Wende das Sandwich in einer Ei-Milch-Mischung. Für einen extra süßen Geschmack verrührst du in dieser ein wenig Zimt und Zucker.

Erhitze in einer Pfanne etwas Butter, bis diese leicht nussig duftet. Lege dann die Toasts hinein und brate sie von beiden Seiten goldbraun. Die Hitze sollte eher moderat sein, damit die Ricotta-Füllung warm wird, ohne dass der Toast zu schnell bräunt. Nach kurzer Zeit ist dein gefüllter French Toast mit Ricotta und Himbeeren fertig. Serviere ihn direkt, während die Füllung noch warm ist und freue dich über ein Frühstück der besonderen Art.

Gefüllter French Toast mit Ricotta und Himbeeren Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Ricotta

1 TL Bio-Zitronenschale

1 TL Vanillezucker im größeren Paket etwa hier 🛒

4 Scheiben Toastbrot

2 TL Himbeermarmelade

1 Handvoll frische Himbeeren

1 Ei

50 ml Milch

½ TL Zimt

1 TL Zucker

Butter zum Braten Zubereitung Verrühre den Ricotta mit Zitronenschale und Vanillezucker.

Bestreiche zwei Toastscheiben mit der Ricottamasse, gib je 1 TL Himbeermarmelade und ein paar Himbeeren darauf.

Lege die übrigen Brotscheiben als Deckel auf und drücke sie leicht zusammen.

Verquirle Ei, Milch, Zimt und Zucker in einem tiefen Teller. Wende die Sandwiches in der Ei-Mischung, bis sie gut durchzogen sind.

Erhitze Butter in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Brate die Toasts von beiden Seiten goldbraun, jeweils ca. 3-4 Minuten.

