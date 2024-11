Gefüllter Hokkaido mit Couscous, Bohnen und Spinat

Na, wie viele Kürbisse hast du in diesem Herbst schon verputzt? Bei uns sind es so viele, dass wir sie kaum noch zählen können. Aber nein, das wird ganz und gar nicht langweilig! Wir kennen doch so viele Rezepte mit dem Gewächs, dass wir jedes Mal ein Neues ausprobieren können. Wie wäre es etwa mit gefülltem Hokkaido mit Couscous, Bohnen und Spinat?

Gefüllter Hokkaido mit Couscous: Powerpaket aus dem Ofen

Unser gefüllter Hokkaido steckt voller gesunder Zutaten, die dich mit ordentlich Nährstoffen versorgen. Couscous und Bohnen liefern eine Menge Ballaststoffe, die lange satt halten, Spinat ist voll mit wichtigem Eisen und anderen Mineralien, die dein Körper braucht. Und klar, der Kürbis selbst ist ebenfalls eine gesundheitliche Wundertüte.

Um den gefüllten Hokkaido mit Couscous, Bohnen und Spinat zuzubereiten, starten wir damit, den Deckel der Kürbisse abzuschneiden und die Kerne heraus zu löffeln. Dann streichen wir das Innere mit Öl ein und salzen es ein wenig, bevor wir sie eine halbe Stunde in den Ofen schieben.

Unglaublich: Kürbis ist kein Gemüse, wie man sicherlich denkt. Tatsächlich gehört der Saisonliebling zu den Beeren. Das liegt daran, dass seine Kerne im Fruchtfleisch eingebettet liegen.

Während die Hokkaidos im Ofen brutzeln, kümmern wir uns schon einmal um die Füllung. Den Couscous bereiten wir wie auf der Verpackung beschrieben zu. Außerdem schwitzen wir gehackte Schalotten und Knoblauch an und geben den Spinat dazu, bis er zusammenfällt. Nun heben wir den gegarten Couscous und die abgetropften Bohnen unter.

Schon ist es Zeit, die Kürbisse aus dem Ofen zu holen und ihr Fruchtfleisch etwas auszuschaben. Das kommt ebenfalls noch mit in die Pfanne. Dann schmecken wir die Füllung mit ein paar Gewürzen ab und befüllen den Kürbis mit dem Pfanneninhalt. Fertig! Der gefüllte Hokkaido mit Couscous, Bohnen und Spinat sieht nicht nur toll aus, sondern schmeckt auch fantastisch.

Wir haben ja gesagt, es wird nie langweilig in der Kürbisküche. Dafür sorgen Rezepte wie dieses indische Kürbis-Curry oder dieses Kürbis-Gulasch. Wir lieben aber auch unser Kürbis-Rosenkohl-Gratin und unseren gefüllten Hokkaido mit Hackfleisch und Feta.