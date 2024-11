Gefüllter Hokkaido mit Hackfleisch und Feta: ein Stück Herbst auf deinem Teller

Ofengerichte sind ein besonderes Steckenpferd bei uns in der Redaktion. Sie sind meist schnell vorbereitet und die meiste Arbeit übernimmt die Röhre. Auch vorbereiten kannst du die Gerichte gut. Daher eignen sie sich perfekt für ein schnelles Abendessen nach einem anstrengenden Arbeitstag. Wir machen heute gefüllten Hokkaido mit Hackfleisch und Feta, ein Essen, das vor Geschmack nur so strotzt.

Gefüllter Hokkaido mit Hackfleisch und Feta

Kürbis ist ein wirklich vielseitiges Gemüse. Aus dem orangefarbenen Gemüse lässt sich Suppe herstellen, er lässt sich schmoren, zu Kuchen verarbeiten und in der Pfanne dünsten. Doch auch zum Füllen sind die runden Früchte perfekt geeignet. Wir bereiten sie gern zu gefülltem Hokkaido mit Hackfleisch und Feta zu, denn das schmeckt immer gut.

Hokkaidokürbis ist vermutlich der beliebteste Kürbis der Deutschen. Er kommt ursprünglich von der nordjapanischen Insel Hokkaido, die ihm seinen Namen verliehen hat. Beliebt ist er nicht nur wegen seines milden Geschmacks, sondern auch, weil seine Schale essbar ist. Das erspart dir Arbeit und versorgt dich mit einer Extraportion Ballaststoffe.

Gut zu wissen: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hokkaido und Butternut? In unserem Leckerwissen findest du die Antwort

Was die Füllung angeht, haben wir uns für eine Mischung aus Hackfleisch und Feta entschieden, die wir mit dem aufpeppen, was der Kühlschrank sonst noch so hergibt. Pilze sind eine saisonale und leckere Option, aber auch Bohnen, Mais oder sämtliche Gemüsesorten schmecken gut. Das Hackfleisch brauchst du nur kurz mit Zwiebeln und Knoblauch anbraten und die weiteren Zutaten hinzugeben. Schmecke alles ab und fülle es in die ausgehöhlten Kürbisse. Während der Kürbis im Ofen gart, gart auch die Füllung mit. Servieren kannst du den fertigen gefüllten Hokkaido mit Reis oder gekochtem Dinkel. Als Soße bietet sich ein Klecks Sour Cream an.

Hokkaidokürbis ist zurecht ein Favorit, denn er schmeckt zu so gut wie allem. Bereite aus ihm eine Kürbis-Galette mit Feta zu oder koche eine Kürbis-Linsen-Suppe. Auch knusprig als Kürbispommes ist er ein wahrer Genuss.