Gefüllter Weißkohl mit Hackfleisch in würziger Gemüsesauce

Zerkleinere das Gemüse für die Sauce grob, schwitze es in Olivenöl an und gib Tomatenmark hinzu. Lösche mit Rotwein ab, lasse diesen reduzieren und fülle danach Brühe oder Wasser hinzu. Lege den gefüllten Weißkohl in die Mitte der Pfanne und lasse alles etwa 10 Minuten lang köcheln.